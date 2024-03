Grochów to nie Praga, Bródno to nie Targówek. Te regiony w Warszawie chcą być sobą

Lekarze dawali Ryszardowi 5% szans na przeżycie wypadku. Wrócił do zdrowia, ale doszło do tragedii

Grochów to nie Praga, Bródno to nie Targówek

Warszawa administracyjnie podzielona. Chociaż Warszawa podzielona jest na 18 dzielnic, to mieszkańcy niektórych rejonów niezbyt chętnie chcą identyfikować się z obszarem administracyjnym. Nie brakuje więc stwierdzeń, że np. Saska Kępa to nie Praga-Południe, a Tarchomin to nie Białołęka. Jak się okazuje, tak przykładów w stolicy jest o wiele więcej!

Tematowi bliżej przyjrzał się portal Okno na Warszawę. Na podstawie facebookowych komentarzy mieszkańców stolicy powstała mapa Warszawskich Rejonów Separatystycznych. "Liczba komentarzy była zaskakująco duża, więc postanowiliśmy je spisać i nanieść na mapę, żeby zobaczyć jak się te głosy rozkładają geograficznie" - wyjaśnił portal. Zaznaczając, by traktować powstałą mapę z dystansem i przymrużeniem oka, bo "nie są to przecież naukowe badania, choć może jakiś wstęp do nich, jeśli kogoś interesuje taki temat i chciałby go rozwinąć".

Gdzie w Warszawie chcą zachować autonomię?

Posiłkując się mapą Warszawskich Rejonów Separatystycznych stworzyliśmy galerię zdjęć z Warszawy, gdzie mieszkańcy wciąż chcą zachować swoją autonomię. Sprawdź, czy też mieszkasz w którejś z tych okolic!

