20 lat i już dwa zakazy. Recydywista szalał oplem na przejściu dla pieszych

Zuzanna Sekuła
2025-10-27 8:02

Młody kierowca z Przasnysza zignorował przepisy drogowe i wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Okazało się, że 20-latek,pomimo młodego wieku, ma dwa aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Grozi mu do 5 lat więzienia.

  • We wtorek, 21 maja, na ulicach Przasnysza doszło do niebezpiecznego incydentu drogowego. Młody kierowca Opla dopuścił się piractwa drogowego, wyprzedzając inny pojazd bezpośrednio na przejściu dla pieszych.
  • Interwencja policji ujawniła, że 20-latek ma na koncie znacznie poważniejsze przewinienia – dwa aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów.
  • Teraz grozi mu nawet 5 lat więzienia. O sprawie informuje Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu.

Wyprzedzanie na pasach i sądowe zakazy

Policjanci drogówki zauważyli kierowcę Opla, który wykonał niebezpieczny manewr wyprzedzania innego pojazdu na przejściu dla pieszych. Za kierownicą siedział 20-letni mieszkaniec powiatu przasnyskiego. 

„Po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że mężczyzna posiada dwa aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych m.in. za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym” – informuje asp. Ilona Cichocka z KPP w Przasnyszu.

Do 5 lat więzienia za ignorowanie zakazu sądowego

Nieodpowiedzialny 20-latek wkrótce usłyszy zarzuty. Za niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

"Policjanci przypominają, że zakaz prowadzenia pojazdów to środek karny, którego lekceważenie jest przestępstwem. Osoby, które wsiadają za kierownicę mimo orzeczonego zakazu, narażają się na surowe konsekwencje prawne, ale przede wszystkim stwarzają realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego" - dodaje asp. Cichocka.

W przypadku zauważenia niebezpiecznych zachowań kierowców, należy reagować, dzwoniąc pod numer 112 lub zgłaszając incydent za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

