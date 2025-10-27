20 lat i już dwa zakazy. Recydywista szalał oplem na przejściu dla pieszych

We wtorek, 21 maja, na ulicach Przasnysza doszło do niebezpiecznego incydentu drogowego. Młody kierowca Opla dopuścił się piractwa drogowego, wyprzedzając inny pojazd bezpośrednio na przejściu dla pieszych.

Interwencja policji ujawniła, że 20-latek ma na koncie znacznie poważniejsze przewinienia – dwa aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów.

Teraz grozi mu nawet 5 lat więzienia. O sprawie informuje Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu.

Wyprzedzanie na pasach i sądowe zakazy

Policjanci drogówki zauważyli kierowcę Opla, który wykonał niebezpieczny manewr wyprzedzania innego pojazdu na przejściu dla pieszych. Za kierownicą siedział 20-letni mieszkaniec powiatu przasnyskiego.

„Po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że mężczyzna posiada dwa aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych m.in. za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym” – informuje asp. Ilona Cichocka z KPP w Przasnyszu.

Kolejna kładka do likwidacji w Warszawie. W jej miejscu powstanie przejście naziemne Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Do 5 lat więzienia za ignorowanie zakazu sądowego

Nieodpowiedzialny 20-latek wkrótce usłyszy zarzuty. Za niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

"Policjanci przypominają, że zakaz prowadzenia pojazdów to środek karny, którego lekceważenie jest przestępstwem. Osoby, które wsiadają za kierownicę mimo orzeczonego zakazu, narażają się na surowe konsekwencje prawne, ale przede wszystkim stwarzają realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego" - dodaje asp. Cichocka.

W przypadku zauważenia niebezpiecznych zachowań kierowców, należy reagować, dzwoniąc pod numer 112 lub zgłaszając incydent za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.