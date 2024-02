Na listach Koalicji Obywatelskiej do dzielnic tych powszechnie znanych nazwisk polityków znaleźliśmy sporo! Start Jarosława Kaczyńskiego z list KO już 5 lat temu budził sensację, gdy po raz pierwszy został radnym w Radzie Warszawy. A przez ostatnią kadencję ten prawnik przyzwyczaił już obserwatorów warszawskiego życia politycznego, że Platforma Obywatelska ma "swojego" Jarosława Kaczyńskiego. I z prezesem PiS nie ma on nic wspólnego, oprócz imienia i nazwiska. Kaczyński znów zamierza ubiegać się o mandat w radzie miasta, tym razem z okręgu obejmującego Rembertów, Wawer i Wesołą. Otrzymał atrakcyjne - ostatnie miejsce na liście.

Marszałek Nałęcz chce być radnym

Dość sensacyjnie wyglądają listy do rady dzielnicy Wawer. Tam na ostatniej pozycji w jednym z okręgów znajdujemy Michała Żebrowskiego. To jednak nie aktor, szef Teatru Szóste Piętro, a były policjant, obecny przewodniczący rady Wawra. - Przez 10 lat w samorządzie zapracowałem sobie raczej na własną rozpoznawalność i tutaj w Wawrze chyba mnie nikt z aktorem nie pomyli. Ale dla odróżnienia używam też litery T. między pierwszym imieniem i nazwiskiem – mówi nam Michał Żebrowski, szef rady dzielnicy w Wawrze.

Na trzecim miejscu listy KO w Wawrze figuruje też Tomasz Nałęcz. - TEN Tomasz Nałęcz? - pytamy w Platformie Obywatelskiej. - Ten. Profesor jest trochę na politycznej emeryturze i zgodził się kandydować do rady dzielnicy – słyszymy. Były wicemarszałek Sejmu, profesor UW, doradca prezydenta ma więc szanse po raz pierwszy zostać radnym dzielnicy!

Klich, Olejnik, Kalisz startują z Platformy

Na Żoliborzu ze środka listy kandyduje Paweł Klich, przedsiębiorca. - Z Bogdanem Klichem (senatorem, byłym szefem MON-red.) nic mnie nie łączy, przynajmniej nic o tym nie wiem, choć to nazwisko raczej należy do rzadkich – stwierdza kandydat na radnego dzielnicy Paweł Klich. Spośród nazwisk które kojarzą się z ogólnopolską polityką na listach KO do rad dzielnic znajdujemy jeszcze Pawła Bosaka – na Pradze-Północ, czy Edwarda Kalisza – w Wesołej. Na Bemowie z kolei startuje Katarzyna Olejnik. Czy to jakaś rodzina znanej dziennikarki Moniki Olejnik?

Wjechał w limuzynę Szydło, do Sejmu się nie dostał

Na ostatnim miejscu listy Koalicji Obywatelskiej na Żoliborzu znajdujemy też znane z mediów nazwisko: – Sebastian Kościelnik. To on 7 lat temu zderzył się z limuzyną premier Beaty Szydło w słynnym wypadku pod Oświęcimiem. Startował do Sejmu bez powodzenia, czy tym razem zdobędzie mandat radnego Żoliborza?

i Autor: Marcin Smulczyński / Super Express; Forum; Materiały prasowe