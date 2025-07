Jennifer Lopez w luksusowym domu handlowym w Warszawie! Zobacz, co gwiazda robiła w stolicy

Jennifer Lopez w Warszawie. Luksusowe zakupy w Domu Handlowym Vitkac

Po występie na Stadionie Narodowym Jennifer Lopez postanowiła spędzić trochę czasu w Warszawie. Jak na gwiazdę przystało, zatrzymała się w jednym z najbardziej prestiżowych hoteli w mieście – Hotelu Europejskim. Jednak J.Lo nie zamierzała ograniczać się do luksusowego apartamentu. Paparazzi wypatrzyli ją, gdy wybrała się na miasto. Celem jej wyprawy były zakupy w Domu Handlowym Vitkac, który słynie z ekskluzywnych marek. Wcześniej jednak napiła się kawy w jednym z lokali. Gwiazda zabrała ze sobą własny kubek podpisany swoim pseudonimem. Słynna wokalistka za zakupy zapłaciła swoją kartą.

Dom Handlowy Vitkac – Mekka luksusowych marek w Warszawie

Vitkac, pierwotnie Wolf Bracka, to dom handlowy położony przy ul. Brackiej 9 w Warszawie. Zaprojektowany przez Autorską Pracownię Architektury Kuryłowicz & Associates, budynek został oddany do użytku w 2011 roku. Inwestorem obiektu była spółka Wolf Immobilien. Vitkac to synonim luksusu i elegancji. Do wykończenia budynku użyto najwyższej jakości materiałów, takich jak granit, stal nierdzewna, beton architektoniczny, drewno egzotyczne i kwarc. Dom handlowy dysponuje również 4-kondygnacyjnym parkingiem podziemnym na 187 samochodów, trzema windami osobowymi oraz jedną towarową. Budynek stoi w miejscu ukończonego w 1960 i zburzonego w 2008 pawilonu Chemii.

W Domu Handlowym Wolf Bracka swoje butiki po raz pierwszy w Polsce otworzyły takie marki jak: Louis Vuitton, YSL, Gucci, Bottega Veneta, Giorgio Armani i Lanvin.W 2019 roku w budynku wybuchł pożar. Koeniczna była ewakuacja aż 200 osób. Zapalił się fragment elewacji. Na miejscu błyskawicznie pojawiło się sześc wozów straży pożarnej. – Jeszcze przed naszym przybyciem ewakuowano ze środka 200 osób. Obecnie trzy zastępy pracują na miejscu i działania zmierzają ku końcowi – komentowałwtedy kpt. Wojciech Kapczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.