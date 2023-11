Karolina B. prawomocnie skazana za zabójstwo partnera! Sąd zmniejszył wyrok

Karolina B. prawomocnie skazana za zabójstwo partnera

Proces młodej prawniczki skazanej za zabójstwo partnera ruszył w listopadzie w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Toczył się on za zamkniętymi drzwiami, ponieważ sąd zdecydował o wyłączeniu jawności. W czwartek, 22 listopada, zapadł prawomocny wyrok w tej sprawie. Chociaż prokurator domagał się zaostrzenia wyroku do 25 lat, są obniżył karę Karolinie B. do 14 lat i zmienił zarzut na zabójstwo w zamiarze ewentualnym. Co więcej, sędzia zaliczył ma poczet odbywania kary pobyt kobiety w areszcie.

Przypominamy, że wyrok pierwszej instancji zapadł przed Sądem Okręgowym w Warszawie 23 stycznia tego roku. Sąd uznał wówczas Karolinę B. winną zabójstwa swojego partnera, 21-letniego Igora K. i wymierzył jej karę 15 lat pozbawienia wolności.

Od tego wyroku odwołała się zarówno prokuratura, jak i pełnomocnicy oskarżonej, którzy domagali się innej kwalifikacji czynu.

Karolina B. zadźgała swojego partnera

Horror rozegrał się w nocy z 29 na 30 kwietnia 2021r. w budynku przy ul. Sarmackiej w Warszawie. Krwawiącego mężczyznę znaleziono na klatce schodowej. 21-letni Igor K. trzymał się za brzuch, miał ranę kłutą. Pochylała się nad nim Karolina B. Mieszkańcy budynku wezwali pogotowie ratunkowe oraz policję. Niestety, młody mężczyzna po kilkudziesięciu godzinach zmarł w szpitalu. Śledczy ustalili, że przyczyną jego śmierci był cios 15-centymetrowym ostrzem.