Gigantyczna rewolucja na polskich torach. Wiele pociągów zniknie z rozkładów

PKP Intercity stopniowo wygasza kategorię pociągów TLK. Jeszcze niedawno w rozkładzie było 54 takich połączeń, teraz jest ich już tylko 46. W tym samym czasie liczba pociągów IC wzrosła z 303 do 359. Proces ten ma doprowadzić do całkowitego wycofania TLK do 2030 roku.

Spółka tłumaczy swoją decyzję inwestycjami w nowoczesny tabor. W pociągach IC pasażerowie mogą liczyć na większy komfort – klimatyzację, gniazdka do ładowania, wzmacniacze sygnału WiFi oraz nowoczesne systemy informacyjne. To ogromna zmiana w porównaniu do często przestarzałych składów TLK.

Dobra wiadomość dla pasażerów jest taka, że bilety na pociągi IC mają kosztować tyle samo, co dotychczasowe bilety TLK. Przynajmniej na razie – bo jak wiadomo, ceny biletów kolejowych mogą się zmieniać.

Do 2030 roku spółka chce zwiększyć liczbę przewożonych pasażerów do 90 milionów rocznie. Pomóc w tym ma strategia „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”, zakładająca wydanie 27 miliardów złotych na nowoczesny tabor i infrastrukturę.

Pasażerowie muszą przygotować się na dużą rewolucję. Starsze składy TLK stopniowo będą zastępowane nowymi pociągami IC, co oznacza więcej wygody, ale i potencjalnie mniej miejsc w starszych, tańszych wagonach.