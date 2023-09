Klamka zapadła, rząd zdecydował. Będą 3 mld złotych dla Warszawy!

Pasażerowie już pakują walizki. Nowe linie lotnicze wchodzą do Polski. Wszyscy na to czekali

We wtorek, 5 września, Rada Ministrów przyjęła program wieloletni pod nazwą "Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023–2030".

Chodzi o obiecaną w styczniu przez premiera Mateusza Morawieckiego kwotę 3 mld złotych na dofinansowanie stołecznych inwestycji. "To jest program na lata 2023-2030 w celu wsparcia samorządu warszawskiego, który nie daje sobie rady z realizacją koniecznych dla mieszkańców miasta inwestycji" - powiedział minister kultury Piotr Gliński.

"Program ten nawiązuje do koncepcji, programów i projektów prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ówczesnego prezydenta Warszawy (w latach 2002–2005)" - przyznał minister. "Jak pamiętamy, to Lech Kaczyński miał te plany rozwojowe opracowane do 2020 roku, które obejmowały wiele z tych inwestycji, które chcemy zrealizować, a które nie zostały nigdy zrealizowane. Mamy na myśli: obwodnicę Warszawy, trzecią linię metra, rozbudowę Muzeum Powstania Warszawskiego, dokończenie budowy Trasy Świętokrzyskiej, ale także wiele, wiele mniejszych inwestycji dzielnicowych" - dodał.

Jak podkreślił minister Gliński, szczegóły tego programu są jeszcze opracowywane.

Cele rządowego programu wsparcia Warszawy

W ustanowionym przez rząd programie wsparcia rozwoju Warszawy na lata 2023–2030 będą realizowane trzy cele. Pierwszy to poprawa dostępności transportowej w mieście stołecznym Warszawa, zwiększenie mobilności oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Drugi to podniesienie jakości życia mieszkańców oraz pozostałych użytkowników miasta stołecznego Warszawy. Trzeci zakłada wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz turystycznej i rekreacyjnej miasta stołecznego Warszawy.