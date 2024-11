Strefa Płatnego Parkowania na Kamionku i Saskiej Kępie już działa

Powroty z długiego weekendu. Korkują się drogi dojazdowe do Warszawy

Od poniedziałku 4 listopada na Saskiej Kępie i Kamionku w Warszawie obowiązuje Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Obejmuje blisko 5 tys. miejsc parkingowych na blisko 100 ulicach. Dla przyjezdnych oznacza to konieczność zapłaty za postój. A co to oznacza dla mieszkańców tych obszarów?

ZDM informuje, że przede wszystkim mieszkańcy zyskali więcej miejsca do parkowania dla siebie. Wprowadzenie SPPN nie tylko rozluźni sytuację parkingową na włączanych do niego obszarach. W jego ramach zostały wyznaczone także odpowiednio oznaczone strefy z miejscami tylko dla mieszkańców. Jednak aby mieszkańcy mogli w pełni korzystać z zalet SPPN, potrzebują abonamentu mieszkańca.

Strefa Płatnego Parkowania w Warszawie. Wniosek o abonament

Wnioski o wydanie abonamentu dla mieszkańców włączanych do SPPN Saskiej Kępy i Kamionka będą przyjmowane od 5 października. Do 16 października wydano ich ok. 600.

O abonament mogą ubiegać się osoby fizyczne zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie SPPN, które rozliczyły podatek PIT za poprzedni rok w Warszawie oraz są właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub samochodu osobowego powyżej 2,5 tony.

Wniosek o abonament mieszkańca można złożyć na dwa sposoby: online przez stronę abonamentzdomu.zdm.waw.pl lub stacjonarnie w każdym Punkcie Obsługi Pasażera ZTM. ożna znaleźć w informatorze na naszej stronie internetowej.

Rodzaje abonamentów

Abonament rejonowy kosztuje 30 zł rocznie i uprawnia do parkowania w SPPN w promieniu 200 metrów od miejsca zameldowania. Ponadto jego posiadacze mogą parkować w strefach tylko dla mieszkańców na całej długości ulicy z wyznaczoną taką strefą. Taka ulica musi się jednak znajdować chociaż częściowo w promieniu 200 metrów od miejsca zameldowania.

Abonament obszarowy kosztuje 600 zł rocznie (płatność można jednak rozbić na dwie raty po 300 zł, ale jedynie przy wyrabianiu abonamentu w POP ZTM). Jego posiadacze mogą parkować na całym obszarze wyznaczonym zgodnie z mapą obszarów abonamentowych w SPPN, w którym znajduje się ich miejsce zameldowania. W tym także po obu stronach ulicy, która stanowi granicę obszarów. Mają również prawo do postoju w strefach tylko dla mieszkańców.

Wszystkie informacje dotyczące wprowadzenia SPPN na Saskiej Kępie i Kamionku oraz abonamentów mieszkańca znajdują się na stronie zdm.waw.pl/parkowanie.