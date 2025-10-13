Kolumna wielkich tirów w Rembertowie. Tak testowali nowy wiadukt

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-10-13 17:15

Mieszkańcy Rembertowa z niecierpliwością wyczekują otwarcia wiaduktu, ktory połączy ul. Chłopickiego i Strażacką nad linią kolejową. Ostatnio pojawiła się na nim kolumna cięzkich tirów. Wykonawca w ten sposób sprawdzał, jak nowa konstrukcja zachowa się pod znacznym obciążeniem. Po zakończeniu tych prób i ułożeniu ostatniej warstwy nawierzchni, inwestycja zbliża się do finału.

Kolumna wielkich tirów w Rembertowie. Tak testowali nowy wiadukt

Podczas próby dynamicznej, ciężarówka, rozpędzając się, trzykrotnie przejeżdżała po każdym pasie ruchu z różnymi prędkościami – 10 km/h, 30 km/h i 50 km/h. Czwarty przejazd odbył się z prędkością 30 km/h z użyciem progu, co pozwoliło na zmierzenie reakcji konstrukcji na drgania. Dane te zostały dokładnie zmierzone i przeanalizowane.

Kolejnym etapem był test statyczny. Na wiadukt wjechało siedem ciężarówek, z których każda ważyła około 36,5 tony, co dało łącznie obciążenie 256 ton. Samochody zostały ustawione w strategicznych miejscach, aby stworzyć nieruchome obciążenie dla konstrukcji. Celem tego testu była ocena zachowania wiaduktu pod wpływem długotrwałego, stałego obciążenia oraz sprawdzenie, czy ugięcia i odkształcenia mieszczą się w granicach przewidzianych w projekcie.

Polecany artykuł:

Koniec czekania na szlabanach. Rewolucja na Chełmżyńskiej. Zobacz, jak powstaje…
To największe wiadukty kolejowe w Polsce! Zachwycają swoją potęgą

Jak informuje Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, inwestycja realizowana wspólnie z PKP Polskie Linie Kolejowe SA, ma zostać ukończona do grudnia 2025 roku. Wykonawcą prac jest firma Intop Warszawa.

Otwarcie wiaduktu na ul. Chełmżyńskiej ma znacząco poprawić bezpieczeństwo zarówno w ruchu drogowym, jak i kolejowym. Skróci również czas przejazdu przez tory, co jest szczególnie ważne dla mieszkańców Rembertowa i okolic.

Kolumna wielkich tirów w Rembertowie. Tak testowali nowy wiadukt
4 zdjęcia

Polecany artykuł:

Remont ulicy w Warszawie sparaliżuje ruch! Zacznie się już w poniedziałek
Test o Warszawie, sprawdź swoją wiedzę o mieście i jego mieszkańcach
Pytanie 1 z 20
llu mieszkańców miała Warszawa przed II wojną światową?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WARSZAWA
REMBERTÓW