Kolumna wielkich tirów w Rembertowie. Tak testowali nowy wiadukt

Podczas próby dynamicznej, ciężarówka, rozpędzając się, trzykrotnie przejeżdżała po każdym pasie ruchu z różnymi prędkościami – 10 km/h, 30 km/h i 50 km/h. Czwarty przejazd odbył się z prędkością 30 km/h z użyciem progu, co pozwoliło na zmierzenie reakcji konstrukcji na drgania. Dane te zostały dokładnie zmierzone i przeanalizowane.

Kolejnym etapem był test statyczny. Na wiadukt wjechało siedem ciężarówek, z których każda ważyła około 36,5 tony, co dało łącznie obciążenie 256 ton. Samochody zostały ustawione w strategicznych miejscach, aby stworzyć nieruchome obciążenie dla konstrukcji. Celem tego testu była ocena zachowania wiaduktu pod wpływem długotrwałego, stałego obciążenia oraz sprawdzenie, czy ugięcia i odkształcenia mieszczą się w granicach przewidzianych w projekcie.

Jak informuje Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, inwestycja realizowana wspólnie z PKP Polskie Linie Kolejowe SA, ma zostać ukończona do grudnia 2025 roku. Wykonawcą prac jest firma Intop Warszawa.

Otwarcie wiaduktu na ul. Chełmżyńskiej ma znacząco poprawić bezpieczeństwo zarówno w ruchu drogowym, jak i kolejowym. Skróci również czas przejazdu przez tory, co jest szczególnie ważne dla mieszkańców Rembertowa i okolic.