Zmiana decyzji ws. fotoradarów na Poniatowskim! Problem nie zniknie. ZDM komentuje

CO DALEJ?

Fotoradary na moście Poniatowskiego. Konserwator zabytków zmienił decyzję. ZDM ostro o zmianach

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zmienił decyzję. Fotoradary miały zniknąć z mostu Poniatowskiego do końca grudnia, jednak ostateczny termin został przedłużony do czerwca 2025 roku. Zarząd Dróg Miejskich wciąż musi znaleźć dla nich nowe miejsce. A co z bezpieczeństwem na Poniatowskim? Czy możliwe jest wprowadzenie innego rozwiązania? Sytuacja jest skomplikowana, mówi nam rzecznik ZDM Jakub Dybalski.