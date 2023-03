Okropny wypadek

10-letni chłopczyk jechał do szkoły na hulajnodze. Straszny wypadek. Autobus nie wyhamował

Do koszmarnego wypadku doszło chwilę przed godziną 8 we wtorek, 27 marca. Przez przejście dla pieszych przejeżdżał na swojej hulajnodze 10-letni chłopczyk. W pewnym momencie, dziecko zostało potrącone przez autobus miejski! Na miejscu zaroiło się od służb. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala.