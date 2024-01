Ksiądz chodzi po kolędzie, a na klatce ostrzegają przed złodziejami. Zamęt na osiedlu

Jego rodzice co roku grają z WOŚP. Tym razem zrobią to bez syna. Nieustannie poszukują 16-letniego Krzysia

Warszawa, Ursynów. Trwają wizyty duszpasterskie, a mieszkańcy ostrzegają przed złodziejami

Wielu księży informuje parafian o konkretnych terminach wizyt duszpasterskich podczas ogłoszeń parafialnych. Ten schemat od lat się nie zmienił. W niektórych miejscach jest jednak inaczej. Ogłoszenia o kolędzie wywieszane są również na klatkach schodowych. Tak, by każda osoba, która wchodzi do bloku, wiedziała, kiedy może spodziewać się kapłana u progu swojego mieszkania. − Mieszkańców wyczytanych bloków prosimy o zabranie plakatów informacyjnych i wywieszenie ich na klatkach schodowych − zachęcają księża z parafii rzymskokatolickiej świętego Tomasza Apostoła w Warszawie.

Na niewielkiej ulicy Jana Miklaszewskiego na warszawskim Ursynowie ogłoszenie dotyczące wizyty duszpasterskiej wywołało wielki zamęt. Zdjęcie kartki przedstawiające kapłański anons pojawiło się nawet na profilu Michała Marszała w mediach społecznościowych. − To jest jedno ogłoszenie? − brzmiał opis fotografii.

Co takiego zdziwiło mieszkańców? Kartkę informującą o trwającej kolędzie wywieszono zaraz obok krótkiej przestrogi przed rabusiami. − Uwaga! Grasują złodzieje. Włamują się do mieszkań w dzień − brzmiało obwieszczenie. Mieszkańcy bloku zastanawiali się czy to czysty przypadek, czy ktoś celowo umieścił je obok siebie. Pomimo tego, że mógł być to jedynie głupi żart, warto kilkukrotnie sprawdzić to, czy zamykacie drzwi zaraz po wejściu do swoich domów.

Kolęda, wizyta duszpasterska. Jak się do niej przygotować?

Kolęda to określenie wizyty duszpasterskiej proboszcza (bądź osoby duchownej, która go reprezentuje) w domach parafian. Jak przygotować się do wizyty duszpasterskiej? O wskazówkach pisali kapłani z Parafii Świętego Zygmunta w Szydłowcu.

Warto okazać szacunek kapłanowi, który w trakcie kolędy jest waszym gościem. Należy zadbać o porządek w domu. Stół należy nakryć białym obrusem, na jego środku należy postawić krzyż i zapalone świece. Obok nich powinno pojawić się Pismo Święte, woda święcona oraz kropidło.

Warto również pamiętać o wyłączeniu telewizora na czas wizyty kapłana. Może przeszkadzać podczas modlitwy, jak i rozmowy z duszpasterzem.

i Autor: archiwum prywatne Ksiądz chodzi po kolędzie, a na klatce ostrzegają przed złodziejami. Zamęt na osiedlu