Warszawa. Autobus ciągnął emerytkę po ulicy

Do dramatycznego zdarzenia doszło w godzinach wieczornych. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że starsza kobieta w ostatniej chwili próbowała wysiąść z pojazdu. Wtedy drzwi zamknęły się i przytrzasnęły ją a autobus ruszył! Emerytka upadła. Z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że poszkodowana została kobieta, która podczas wychodzenia z autobusu została przytrzaśnięta jego drzwiami i potem, poza autobusem, się wywróciła. Nie była ona ciągnięta przez ten pojazd - przekazał w rozmowie z TVN Warszawa Jacek Wiśniewski z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji. - Kobieta upadła i doznała obrażeń. Została przetransportowana do szpitala. Kierowca autobusu był trzeźwy - dodał.

Zapytaliśmy o szczegóły zdarzenia bielańską policję. Wysłaliśmy także pytania do rzecznika Miejskich Zakładów Autobusowych. Czekamy na odpowiedź.