Marzenie 10-letniego Oliwiera spełnione, nieprawdopodobne, o co poprosił Świętego Mikołaja

Tunel w Sulejówku oficjalnie otwarty

Mieszkańcy Sulejówka (pow. miński) wreszcie się doczekali. W środę, 29 listopada, oficjalnie został otwarty nowy tunel pod torami w al. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Obiekt zastąpił przejazd kolejowy, dzięki czemu kierowcy nie będą już musieli czekać w gigantycznych korkach przed zamkniętymi rogatkami.

Co więcej, podczas otwarcia tunelu podpisana została umowa z wykonawcą kolejnego bezkolizyjnego skrzyżowania, które powstanie w ciągu ul. Przejazd/Krasińskiego.

"Święty Mikołaj spełnił marzenie 10 letniego Oliwiera"

Otwarcie tunelu w Sulejówku wywołało ogromne poruszenie w mieście. Mieszkańcy tłumnie zgromadzili się na uroczystości i uczestniczyli w przecięciu biało-czerwonej wstęgi, która biegła wzdłuż tunelu. Nie zabrakło oczywiście przedstawicieli miasta, PKP PLK oraz Ministerstwie Infrastruktury.

Wiceprezydent Sulejówka Remigiusz Górniak w mediach społecznościowych zamieścił zaskakujący wpis, dotyczący wielkiego wydarzenia w mieście. Okazało się, że otwarcie tunelu było… marzeniem 10-letniego Oliwiera!

"To historyczny dzień dla Sulejówka! To właśnie dziś Święty Mikołaj spełnił marzenie 10 letniego Oliwiera!" - napisał Remigiusz Górniak na lokalnej grupie na Facebooku, dołączając do wpisu zdjęcie odręcznie napisanego przez chłopczyka listu.

"Drogi Mikołaju, Nazywam się Oliwier i mam 10 lat. W tym roku starałem się być bardzo grzeczny, ale nie zawsze mi się udawało. Marzę o szybkim otwarciu tunelu w Sulejówku. Mój tata by się nie spóźniał do pracy a ja do szkoły. Czekam na ciebie!" - czytamy w liście.