Masakryczna kraksa! Sześć osób rannych w tym dwie poważnie

Siedlce. Kraksa trzech samochodów. Sześć osób rannych, dwie ciężko

Do zdarzenia doszło w czwartek, 9 marca, kilkanaście minut przed 16.

W chwili obecnej nie wiadomo jak doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych poruszających się trasą z Siedlec do Radzynia Podlaskiego. Wypadek miał miejsce w Mościbrodach.

Masakryczny wypadek wydarzył się na prostym, oblodzonym odcinku drogi, co może wskazywać na to, że inicjator kraksy wpadł w poślizg, co doprowadziło do zderzenia. Po pozycji samochodów po zderzeniu nie można było jednoznacznie stwierdzić, kto ponosi odpowiedzialność za wypadek.

Toyota przewróciła się na bok, opel na dach, a mała kia, z uszkodzonym przodem, pozostała na pasie ruchu.

W kraksie ucierpiało sześć osób, którym na bieżąco udzielano pomocy medycznej, do szpitala trafiły dwie najbardziej ranne.

Aby szczegółowo wyjaśnić okoliczności zdarzenia siedlecka drogówka wykonała szczegółowe oględziny. Sprawca tego wypadku najprawdopodobniej zostanie ustalony dopiero po przesłuchaniu wszystkich uczestników kraksy. Ruchliwa droga w tym miejscu była zablokowana ponad trzy godziny.