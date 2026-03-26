Mecz Polska - Albania. Najlepsze memy! Z piekła do nieba [GALERIA]

Internet nie wybacza. Memy zalewają sieć w trakcie meczu
Mecz Polska–Albania rozgrzał w czwartek, 26 marca kibiców do czerwoności. Występ biało-czerwonych szybko uruchomił rozemocjonowanych internautów. Szczególnie w pierwszej połowie gry. W sieci niemal natychmiast pojawiła się lawina memów komentujących wydarzenie sportowe. Tradycyjnie już, kreatywność kibiców nie zawiodła. Najlepsze memy znajdziesz w naszej galerii.
Młody debiutant w kadrze. Pietuszewski zapisuje się w historii
Czwartkowe spotkanie zapisuje się także w historii reprezentacji. Na boisku pojawił się Oskar Pietuszewski, który w wieku 17 lat i 311 dni został jednym z najmłodszych debiutantów w kadrze narodowej. Zawodnik FC Porto zajmuje szóste miejsce w tym zestawieniu, a rekord wciąż należy do Włodzimierza Lubańskiego, który zadebiutował jeszcze przed ukończeniem 17 lat.
Lista najmłodszych reprezentantów Polski pokazuje, jak wcześnie niektórzy piłkarze dostawali szansę w kadrze. Obok Pietuszewskiego znajdują się m.in. Kacper Kozłowski czy Marek Saganowski, którzy również debiutowali jako nastolatkowie. Choć dziś to tylko statystyki, dla młodych zawodników takie występy często są początkiem większej kariery.