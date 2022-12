Anielka i Jaś spoczęli z mamusią w jednej trumnie. Pogrzeb ofiar wypadku pod Tarczynem

MAKABRA NA PRZEJEŹDZIE

Minął rok od tragedii w Manach. Przed świętami pochowano Anielkę, Jasia i ich mamusię w jednej trumnie

W poniedziałek (13 grudnia ubiegłego roku) we wsi Many pod Tarczynem doszło do makabrycznego wypadku. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym pociąg uderzył w samochód, którym jechała ciężarna Angelika z mężem i 2-letnią córką. 21 grudnia 2021 roku, kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia, odbył się pogrzeb ofiar wypadku.