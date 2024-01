Przejmujący widok

Młody mężczyzna leżał na łóżku w centrum Warszawy. W samym środku mroźnej zimy!

Szok! Młody mężczyzna leżał na łóżku na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. I to w samym środku mroźnej zimy! Jak się okazało, 24-latek nieprzypadkowo się tam znalazł. Dzięki kartce przyczepionej do stelażu łóżka przechodnie mogli się dowiedzieć, że był to nietypowy manifest. Co skłoniło mężczyznę do działania?