Oszukiwał ludzi z całej Polski. Nie oszczędził nawet swojej schorowanej babci

Sochaczew. Perfidny złodziej złapany. Oszukał prawie 100 osób

Żadna babcia nie chciałaby stracić swojego wnuka – tym bardziej w taki sposób. 30-letni mieszkaniec Sochaczewa popisał się perfidną kradzieżą i jak się okazało... nie robił tego pierwszy raz. Na swoim koncie miał blisko 100 kradzieży, do których dochodziło na terenie całej Polski.

Policjanci z Sochaczewa otrzymali informacje o kradzieży biżuterii, pieniędzy i karty płatniczej. Jak się okazało, 30-letni mężczyzna okradł swoją babcię, która leżała w szpitalu. Nie interesowało go to, że to jego rodzina. Liczyła się jedynie kasa.

− Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Był też poszukiwany na podstawie nakazu doprowadzenia do zakładu karnego, gdzie miał odbyć karę pozbawienia wolności. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów kradzieży, kradzieży karty płatniczej oraz kradzieży z włamaniem i kilkunastokrotnego jej usiłowania − przekazała w komunikacie asp. Agnieszka Dzik z policji.

Jak się okazuje, nie był to koniec czynności z jego udziałem. Funkcjonariusze połączyli zatrzymanego z kradzieżami i oszustwami internetowymi, do których dochodziło w okresie od stycznia 2022 roku do stycznia 2023 roku. − Sochaczewianin oferował do sprzedaży porcelanę oraz serwisy obiadowe znanej marki, których cena była zdecydowanie niższa niż rynkowa. Ogłoszenia cieszyły się dużym zainteresowaniem, lecz w rzeczywistości 30–latek nie dysponował wystawianymi przedmiotami. W ten sposób oszukał 95 osób z całej Polski. Pokrzywdzeni przelewali pieniądze na wskazane przez niego konta bankowe, lecz nie otrzymywali zamówionych przedmiotów − dodała asp. Dzik.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty, przyznał się do nich i po wszystkich czynnościach – został doprowadzony do zakładu karnego.