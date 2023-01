Narkotykowy magazyn pod Tarczynem. W mieszkaniu mieli prawie 120 kilogramów dragów

Co one tam robiły?

Prawie 120 kilogramów w mieszkaniu pod Warszawą

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Stołecznej Policji wpadli na trop grupy, która w jednym z mieszkań w Woli Mrokowskiej (pow. piaseczyński) miała stworzyć magazyn narkotykowy.

Mundurowi obserwowali o miejsce, ponieważ z ich ustaleń wynikało, że w lokalu ma spotkać się trzech mężczyzn, by poporcjować narkotyki, a następnie wywieźć je z lokalu i wprowadzić do obrotu.

Kilkugodzinna obserwacja opłaciła się. - Policjanci zauważyli, jak w pobliże mieszkania podjeżdża mercedes. Z samochodu wysiadło trzech mężczyzn, i udało się do jednego z lokali na poddaszu. Po kilkunastu minutach mężczyźni opuścili mieszkanie. Kiedy znajdowali się na zewnątrz budynku do akcji wkroczyli policjanci. Dwóch podejrzewanych próbowało uciekać, po krótkim pościgu zostali ujęci i zatrzymani. Trzeci z mężczyzn został obezwładniony i wylegitymowany przed drzwiami wejściowymi do klatki schodowej - przekazała Edyta Adamus z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Przy zatrzymanych mundurowi znaleźli narkotyki. Kolejne środki odurzające i substancje psychotropowe funkcjonariusze zabezpieczyli we wspomnianym wcześniej lokalu na poddaszu budynku. Były to marihuana, kokaina, amfetamina, mefedron, klefedron i tabletki extazy o łącznej wadze prawie 120 kilogramów!

Trzy osoby aresztowane

W Prokuraturze Rejonowej w Piasecznie zatrzymani mężczyźni w wieku 21-30 lat usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz przygotowania ich do wprowadzenia do obrotu. Grozi za to kara do 10 lat więzienia. Co więcej, sąd na wniosek prokuratora prowadzącego sprawę zastosował tymczasowe aresztowania na 3 miesiące wobec całej trójki.

Marihuana, kokaina, amfetamina, mefedron, klefedron i tabletki extazy to substancje odurzające i psychotropowe, jakie w ostatnich dniach zabezpieczyli policjanci stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową w jednym z domów w Woli Mrokowskiej. pic.twitter.com/2OLcup7Ilv— Policja Warszawa (@Policja_KSP) January 3, 2023