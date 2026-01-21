Nocą bez świateł jechał na rowerze, dla kierowców był niemal niewidoczny. Groźny wypadek w Somiance

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-01-21 10:20

Groźny wypadek na drodze K62 w Somiance. Kierowca auta dostawczego zahaczył lusterkiem o rowerzystę! Na drodze było ciemno, a mężczyzna jechał bez obowiązkowego oświetlenia jednośladu. 59-letni cyklista z obrażeniami ciała trafił do szpitala.

Super Express Google News
  • Groźny wypadek w Somiance: kierowca dostawczego Iveco potrącił rowerzystę jadącego bez oświetlenia.
  • 59-letni rowerzysta trafił do szpitala z obrażeniami, jednak jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
  • Policja apeluje o używanie oświetlenia i elementów odblaskowych, aby zwiększyć bezpieczeństwo na drodze.

Somianka. Kierowca nie zauważył rowerzysty

Było około godz. 4:40 we wtorek, 20 stycznia, gdy wyszkowscy policjanci dostali zgłoszenie o wypadku z udziałem rowerzysty.

- Do zdarzenia doszło o godzinie 4:35 na drodze K62 w Somiance. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 43-letni kierujący dostawczym Iveco, jadąc w kierunku Wyszkowa, na nieoświetlonym odcinku drogi w obszarze niezabudowanym, uderzył zewnętrznym lusterkiem w rowerzystę poruszającego się w tym samym kierunku, doprowadzając do jego wywrócenia się - przekazała podkom. Wioleta Szymanik z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie. - Zarówno kierujący pojazdem, jak i rowerzysta byli trzeźwi - dodała policjantka.

Nocą bez świateł jechał na rowerze, dla kierowców był niemal niewidoczny. Groźny wypadek w Somiance
5 zdjęć

Polecany artykuł:

Warszawa: Wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Autobus i trzy auta rozbite

Rowerem bez świateł w środku nocy

Jak się okazało, 59-letni rowerzysta ciemną nocą jechał jednośladem bez jakiegokolwiek oświetlenia! To było bardzo nierozsądne z jego strony. Swoim działaniem sprawił, że dla kierowców stał się praktycznie niewidoczny!

W wypadku mężczyzna doznał obrażeń ciała i trafił do szpitala. Może jednak mówić, że miał sporo szczęścia. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. A takie zdarzenie mogło mieć zdecydowanie bardziej tragiczne skutki.

Polecany artykuł:

Kolejowy paraliż pod Warszawą! Zaczęło się nad ranem

Ważny apel policji

Policjanci po raz kolejny zaapelowali do wszystkich rowerzystów o odpowiednie przygotowanie roweru do jazdy, szczególnie po zmroku oraz w warunkach ograniczonej widoczności. Każdy rower powinien być wyposażony w sprawne oświetlenie – białe światło z przodu oraz czerwone z tyłu – a także elementy odblaskowe, które znacząco poprawiają widoczność na drodze. Odblaski i sprawne oświetlenie to nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim realna szansa na uniknięcie tragicznych zdarzeń. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo i bądźmy widoczni na drodze” - przypominają mundurowi.

Polecany artykuł:

Pijany jak bela potrącił pieszą i uciekł. 18-latka w szpitalu
Utopił ukochaną w samochodzie
Sonda
Nosisz odblaski po zmroku?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA WYSZKÓW
WYPADEK ROWERZYSTA