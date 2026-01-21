Nocą bez świateł jechał na rowerze, dla kierowców był niemal niewidoczny. Groźny wypadek w Somiance

Groźny wypadek w Somiance: kierowca dostawczego Iveco potrącił rowerzystę jadącego bez oświetlenia.

59-letni rowerzysta trafił do szpitala z obrażeniami, jednak jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policja apeluje o używanie oświetlenia i elementów odblaskowych, aby zwiększyć bezpieczeństwo na drodze.

Somianka. Kierowca nie zauważył rowerzysty

Było około godz. 4:40 we wtorek, 20 stycznia, gdy wyszkowscy policjanci dostali zgłoszenie o wypadku z udziałem rowerzysty.

- Do zdarzenia doszło o godzinie 4:35 na drodze K62 w Somiance. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 43-letni kierujący dostawczym Iveco, jadąc w kierunku Wyszkowa, na nieoświetlonym odcinku drogi w obszarze niezabudowanym, uderzył zewnętrznym lusterkiem w rowerzystę poruszającego się w tym samym kierunku, doprowadzając do jego wywrócenia się - przekazała podkom. Wioleta Szymanik z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie. - Zarówno kierujący pojazdem, jak i rowerzysta byli trzeźwi - dodała policjantka.

Rowerem bez świateł w środku nocy

Jak się okazało, 59-letni rowerzysta ciemną nocą jechał jednośladem bez jakiegokolwiek oświetlenia! To było bardzo nierozsądne z jego strony. Swoim działaniem sprawił, że dla kierowców stał się praktycznie niewidoczny!

W wypadku mężczyzna doznał obrażeń ciała i trafił do szpitala. Może jednak mówić, że miał sporo szczęścia. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. A takie zdarzenie mogło mieć zdecydowanie bardziej tragiczne skutki.

Ważny apel policji

Policjanci po raz kolejny zaapelowali do wszystkich rowerzystów o odpowiednie przygotowanie roweru do jazdy, szczególnie po zmroku oraz w warunkach ograniczonej widoczności. „Każdy rower powinien być wyposażony w sprawne oświetlenie – białe światło z przodu oraz czerwone z tyłu – a także elementy odblaskowe, które znacząco poprawiają widoczność na drodze. Odblaski i sprawne oświetlenie to nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim realna szansa na uniknięcie tragicznych zdarzeń. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo i bądźmy widoczni na drodze” - przypominają mundurowi.

