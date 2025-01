i Autor: Pixabay Ryanair poszukuje 200 pracowników. Oferuje pracę na lotniskach w Krakowie i Katowicach

Nowe połączenia lotnicze z Warszawy. Ryanair ogłosił prawdziwą rewolucję. Co nowego nas czeka?

Ryanair ogłosił nowy rozkład lotów na 2025 rok, wprowadzając 23 nowe trasy z Polski. Irlandzki przewoźnik po raz pierwszy w historii zaoferuje ponad 20 milionów miejsc w samolotach na trasach z Polski. Wśród nowości znajdziemy loty z Warszawy do Pizy, z Poznania do Walencji czy z Katowic do Dubrownika.