Nowy system Veturilo w Warszawie

Z ulic Warszawy zniknęły stare stacje Veturilo. Kłopotliwe elektrozamki, do których były wpinane jednoślady przeszły do historii. Od teraz rowery mają specjalne obejmy na koła, które blokują pojazd. Można je zostawiać w nowych stacjach ze zwykłymi stojakami, ale i poza nimi (w strefie wypożyczeń). Nowy system Veturilo 3.0 ruszył w środę, 1 marca. Prezydent Warszawy Michał Olszewski chciał się pochwalić nowymi rozwiązaniami i zorganizował konferencję prasową na Placu Pięciu Rogów w Warszawie. Gdy opowiedział o wszystkich nowościach, o których szerzej piszemy TUTAJ, postanowił przy dziennikarzach wypożyczyć jeden ze stojących rowerów. Wtedy włodarz miasta zaliczył wtopę.

Wtopa prezydenta na konferencji. Nowe rowery już nie działają?

Jak relacjonuje dziennikarz „SE”, który był na miejscu, wiceprezydent podszedł do pierwszego roweru z brzegu i zeskanował kod z użyciem nowej aplikacji. Olszewskiemu wyświetlił się komunikat, że jednoślad jest wypożyczony, jednak blokada na kole się nie zwolniła. Postanowił więc spróbować z kolejnym rowerem. Wtedy system wystosował komunikat, że jest przeciążony. Jak to mówią, do trzech razy sztuka… przy trzecim rowerze aplikacja zakomunikowała, że rower wypożyczono, ale obejma na kole odblokowała się dopiero po kilku minutach.

- Pewne choroby wieku dziecięcego się zdarzają. Monitorujemy sprawę. Staramy się usuwać usterki na bieżąco – skomentował sytuację dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski.

Dyrektor ZDM o nowych rowerach miejskich