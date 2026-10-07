Nowy asfalt, pasy rowerowe i utrudnienia na Kamionku. Deweloper rusza z pracami

Zmiany na Pradze-Południe

Planowana przez firmę Yareal Polska przebudowa ma objąć ul. Żupniczą, między ulicami Bliską i Chodakowską. To kolejny etap zmian drogowych w sąsiedztwie kompleksu SOHO by Yareal. Wcześniej prywatny inwestor rozpoczął remont ul. Bliskiej na odcinku od Lubelskiej do Żupniczej.

Prace prowadzone są na koszt dewelopera na podstawie przepisów zobowiązujących prywatnych inwestorów do dostosowania okolicznego układu drogowego do nowych inwestycji. Za wykonanie modernizacji odpowiada związana z przedsięwzięciem spółka Yawa.

Przeczytaj także: Mniej pasów, więcej drzew i bez pawilonów. Krucza przejdzie ogromną zmianę

Na dawnym przemysłowym obszarze Kamionka powstanie kompleks nowoczesnych apartamentów, obejmujący 900 mieszkań i dziesięć budynków. Obecnie realizowany jest etap SOHO HUB, który ma być oddany do 2028 r. To teren o blisko 10 tys. mkw. powierzchni biurowej i usługowej w dwóch budynkach komercyjnych przy ul. Mińskiej 39 i 39A.

Dla warszawiaków najważniejsze są jednak prace prowadzone przy ul. Żupniczej.

Koniec dziur i krzywych chodników

Stan zachodniego fragmentu Żupniczej od dawna pozostawiał wiele do życzenia. Nawierzchnia była zużyta, chodniki nierówne, a miejscami brakowało ciągłości infrastruktury przeznaczonej dla pieszych. Na całym odcinku nie było też spójnego rozwiązania dla rowerzystów.

W ramach przebudowy jezdnia otrzyma nową nawierzchnię asfaltową, a chodniki po obu stronach ulicy zostaną odnowione. Część utwardzonych powierzchni ma zostać usunięta i zastąpiona zielenią. Po obu stronach jezdni powstaną jednokierunkowe pasy rowerowe. Mają one uzupełnić infrastrukturę istniejącą na innych fragmentach Żupniczej i stworzyć wygodniejsze połączenie przez tę część Kamionka.

– Tworząc SOHO by Yareal, od początku patrzyliśmy na ten projekt jako na integralną część Kamionka. Zależy nam, aby wygodnym trasom pieszym wewnątrz kompleksu towarzyszyły bezpieczne chodniki i przejścia poza jego granicami, a nowa zieleń i infrastruktura rowerowa poprawiały jakość codziennego korzystania z całej okolicy – przekazała Kinga Wiśniewska-Marczuk, Senior Project Manager w Yareal Polska.

Przeczytaj także: Rafał Trzaskowski zapowiada rewolucję w Śródmieściu. Nowy program zmieni historyczne serce Warszawy

Nowe przejścia i brakujący fragment chodnika

Duża część zmian ma poprawić bezpieczeństwo pieszych. Po południowej stronie Żupniczej powstanie brakujący fragment chodnika pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bliską a przejściem dla pieszych na wysokości budynku przy ul. Nowińskiej 4.

Na skrzyżowaniu Żupniczej z Bliską wyznaczone zostaną nowe przejścia. Istniejąca zebra przy ul. Nowińskiej zostanie natomiast wyniesiona i połączona z progiem sinusoidalnym. Takie rozwiązanie ma zmusić kierowców do zwolnienia, ale umożliwić płynniejszy przejazd niż przez tradycyjny, bardziej stromy próg.

Zmiany dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej

Roboty rozpoczęły się w poniedziałek, 5 października, o godz. 10. W pierwszym etapie drogowcy zajęli fragment pomiędzy ul. Bliską a budynkiem przy ul. Żupniczej 8. Według zapowiedzi ten etap może potrwać do końca listopada.

W czasie robót na zachodnim odcinku Żupniczej obowiązuje ruch jednokierunkowy. Kierowcy mogą przejechać nim wyłącznie w stronę ul. Chodakowskiej. Kolejne fragmenty ulicy będą przebudowywane etapami, a szczegółowe informacje o dalszych zmianach mają być publikowane przed rozpoczęciem kolejnych prac. Utrudnienia są kontynuacją zmian wprowadzonych wcześniej w związku z remontem ul. Bliskiej. Tam również kierowcy mogli poruszać się tylko w jednym kierunku, a objazd prowadził ulicami Mińską, Grochowską i Lubelską.

Przebudowa wpływa także na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Utrzymano objazdy autobusów linii 102, 123, 173 i 202.

Przeczytaj także: Potwór w sutannie! Ksiądz Mirosław porąbał siekierą i podpalił starego znajomego?!

Autobus linii 102 w kierunku Metra Stadion Narodowy kursuje przez Chodakowską, Mińską, Grochowską i Zamoyskiego. Linie 123 i 173 w kierunku Dworca Wschodniego omijają remontowany fragment przez Stanisławowską, Mińską, Grochowską i Lubelską. Podobny objazd obowiązuje linię 202 jadącą w kierunku Metra Stadion Narodowy.

Zawieszone pozostają przystanki Mińska 01, Chodakowska 01 i Żupnicza 01. Pasażerowie mogą korzystać z tymczasowych przystanków Bliska 55 i Mińska 51. Zmiany obowiązują do odwołania.