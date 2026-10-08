"Zrobię coś złego w szkole". Przerażająca zapowiedź i noże w saszetce 17-latka

O udaremnieniu potencjalnie niebezpiecznego zdarzenia poinformował w czwartek, 8 października, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Szef resortu zaznaczył, że do zatrzymania doszło dzień wcześniej dzięki szybkiej reakcji szkolnej społeczności i funkcjonariuszy.

Uczniowie powiedzieli nauczycielowi

Sprawa rozpoczęła się od informacji przekazywanych przez 17-latka wśród rówieśników. Z relacji uczniów miało wynikać, że nastolatek zapowiadał na środę, 7 października „zrobi coś złego w szkole”.

Uczniowie zwrócili się do nauczyciela. Pedagog potraktował ich relację poważnie i zgłosił się do Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu. Przekazał funkcjonariuszom wszystko, czego dowiedział się od młodzieży. Policjanci nie czekali, aż nastolatek pojawi się w szkole. Po kilku godzinach podjęli decyzję o zatrzymaniu 17-latka.

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Policjanci weszli do mieszkania o poranku

W środę rano kryminalni pojawili się w mieszkaniu nastolatka. Zatrzymali go, zanim mógł udać się do szkoły.

Podczas przeszukania policjanci znaleźli należącą do 17-latka saszetkę. W jej wnętrzu znajdowały się dwa noże. Przedmioty zostały zabezpieczone jako materiał dowodowy. Funkcjonariusze zabrali również telefon komórkowy nastolatka.

Minister Kierwiński przekazał, że znalezione przedmioty mogły być przygotowane do wykorzystania podczas planowanego ataku. Ostateczną ocenę zamiarów nastolatka pozostawił jednak śledczym.

Policjanci przeprowadzili wstępną analizę telefonu zabezpieczonego podczas zatrzymania. Według oficjalnego komunikatu znaleźli w nim historię wyszukiwania informacji związanych z planowanym atakiem.

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Śledczy będą teraz szczegółowo badać zawartość urządzenia. Nie podano, czy 17-latek wskazywał konkretną osobę, którą chciał skrzywdzić, ani czy w jego wypowiedziach pojawiał się określony scenariusz działania.

Zatrzymany 17-latek przebywa w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu. Policjanci kontynuują czynności procesowe, w tym przesłuchania świadków.

To kolejny przypadek ataku nożownika w szkole. Wcześniej, w czwartek 8 października doszło do ataku ucznia na woźną w miejscowości Leszczydół-Nowiny pod Wyszkowem. Z kolei w środę, 7 października w Ostrołęce młody nożownik zaatakował i ranił aż osiem osób.