Paula zmarła tuż po porodzie. Druhna wyruszy w ostatnią podróż

30-letnia Paula zmarła w szpitalu w Grójcu tuż po planowanym cesarskim cięciu, osierocając dwóch synków.

Mimo podjętych działań medycznych, stan kobiety pogorszył się w nocy po porodzie, prowadząc do tragedii.

Prokuratura Rejonowa w Grójcu bada przyczyny i okoliczności nagłej śmierci młodej matki.

Kiedy ostatnie pożegnanie druhny OSP Złotokłos?

Grójec. Młoda kobieta zmarła po cesarskim cięciu

Dzień, który miał być pięknym powitaniem na świecie nowego życia, zakończył się rozrywającą serce tragedią. 30-letnia Paula 4 stycznia zgłosiła się do Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu na planowane rozwiązanie ciąży. Z ustaleń prokuratury wynika, że cesarskie cięcie wykonano kobiecie około południa, a dziecko urodziło się zdrowe. Niestety, niedługo po zabiegu stan kobiety zaczął się pogarszać. 30-latka zgłaszała personelowi szpitala dolegliwości zdrowotne. W nocy mimo podjęcia działań medycznych i staraniu lekarzy kobieta zmarła.

Paula osierociła dwóch synków i pogrążyła męża w żałobie. Zamiast radości z pojawienia się na świecie nowego członka rodziny, jest smutek.

Druhna wyruszy w ostatnią podróż

Pula była druhną w OSP Złotokłos. Jak wspominają jej koledzy, „była wulkanem energii, dobrym duchem jednostki ale przede wszystkim oddanym sprawie strażakiem. To jest właśnie ten typ człowieka, który potrafił w środku nocy w samej piżamie przybiec na alarm bo komuś działa się krzywda. Opiekun naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, dzięki której bariery znikały, a w ich miejsce tworzyły się przyjaźnie”.

W sobotę, 17 stycznia, druhna Paula w towarzystwie najbliższych wyruszy w ostatnią podróż. O godz. 11 w Kościele Miłosierdzia Bożego w Grójcu odprawiona zostanie msza święta żałobna. Tuż po niej nastąpi odprowadzenie zmarłej na cmentarz parafialny („nowy”).