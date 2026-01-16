Paula zmarła tuż po porodzie. Druhna wyruszy w ostatnią podróż

- 30-letnia Paula zmarła w szpitalu w Grójcu tuż po planowanym cesarskim cięciu, osierocając dwóch synków.
- Mimo podjętych działań medycznych, stan kobiety pogorszył się w nocy po porodzie, prowadząc do tragedii.
- Prokuratura Rejonowa w Grójcu bada przyczyny i okoliczności nagłej śmierci młodej matki.
- Kiedy ostatnie pożegnanie druhny OSP Złotokłos?
Grójec. Młoda kobieta zmarła po cesarskim cięciu
Dzień, który miał być pięknym powitaniem na świecie nowego życia, zakończył się rozrywającą serce tragedią. 30-letnia Paula 4 stycznia zgłosiła się do Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu na planowane rozwiązanie ciąży. Z ustaleń prokuratury wynika, że cesarskie cięcie wykonano kobiecie około południa, a dziecko urodziło się zdrowe. Niestety, niedługo po zabiegu stan kobiety zaczął się pogarszać. 30-latka zgłaszała personelowi szpitala dolegliwości zdrowotne. W nocy mimo podjęcia działań medycznych i staraniu lekarzy kobieta zmarła.
Paula osierociła dwóch synków i pogrążyła męża w żałobie. Zamiast radości z pojawienia się na świecie nowego członka rodziny, jest smutek.
Przyczyny i okoliczności nagłej śmierci młodej kobiety będzie wyjaśniała Prokuratura Rejonowa w Grójcu.
Druhna wyruszy w ostatnią podróż
Pula była druhną w OSP Złotokłos. Jak wspominają jej koledzy, „była wulkanem energii, dobrym duchem jednostki ale przede wszystkim oddanym sprawie strażakiem. To jest właśnie ten typ człowieka, który potrafił w środku nocy w samej piżamie przybiec na alarm bo komuś działa się krzywda. Opiekun naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, dzięki której bariery znikały, a w ich miejsce tworzyły się przyjaźnie”.
W sobotę, 17 stycznia, druhna Paula w towarzystwie najbliższych wyruszy w ostatnią podróż. O godz. 11 w Kościele Miłosierdzia Bożego w Grójcu odprawiona zostanie msza święta żałobna. Tuż po niej nastąpi odprowadzenie zmarłej na cmentarz parafialny („nowy”).