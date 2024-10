i Autor: SE PILNE

Tragedia w Piasecznie

Potrącił 10-latka na przejściu i uciekł! Chłopiec w stanie zagrażającym życiu. 49-latek zatrzymany

10-latek trafił do szpitala w stanie zagrażającym życiu, gdy we wtorek, 22 października, na przejściu dla pieszych w Piasecznie potrącił go kierujący oplem. Do wypadku doszło na ul. Głównej ok. godz. 14.50, ale 49-latek uciekł z miejsca zdarzenia, nie udzielając chłopcu pomocy. Po kilku godzinach sam zgłosił się na policję, gdy wszczęto za nim poszukiwania. Był już wcześniej karany.