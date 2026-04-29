Pierwsze miliony już pracują. Ile udało się zebrać i na co poszły pieniądze z rekordowej zbiórki Łatwoganga?

Ile zebrano podczas rekordowego streamu? "To pokazuje, jak wielką mamy siłę, gdy działamy razem”

Finał charytatywnego streamu Łatwoganga zapisze się w historii. Punktualnie o godzinie 20:00 w środę, 29 kwietnia zakończono wszystkie zbiórki prowadzone we współpracy z fundacją Cancer Fighters. Efekt tej niezwykłej mobilizacji przerósł najśmielsze oczekiwania – licznik zatrzymał się na kwocie ponad 282 milionów złotych, ustanawiając rekord nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Według wstępnych danych udało się zebrać dokładnie 282 741 778,76 zł, choć organizatorzy podkreślają, że to wciąż nie jest ostateczny wynik. Trwa dokładne przeliczanie wszystkich wpłat, a końcowa suma może być jeszcze wyższa. Dziewięć dni transmisji przyciągnęło miliony widzów i zaangażowało dziesiątki znanych osób, pokazując, że w obliczu ważnego celu internetowa społeczność potrafi zjednoczyć się w sposób, który jeszcze niedawno wydawał się niemożliwy.

54 dzieci otrzymało natychmiastową pomoc

Fundacja poinformowała, że uzupełniła 54 pilne zbiórki swoich podopiecznych, czyli tych, w których czas był kluczowy. Chodzi o sytuacje, w których brakowało pieniędzy na kontynuację terapii, zakup leków, transport medyczny, rehabilitację czy konsultacje zagraniczne.

Łącznie na subkonta dzieci trafiło 3 675 306 zł. To pierwsza transza gigantycznej pomocy, która – jak podkreśla fundacja – daje rodzinom „spokój i szansę na dalsze leczenie”.

Każda z tych 54 historii to konkretne dziecko, konkretna diagnoza i konkretna walka. Efekty można już oglądać w serwisie fundacji, gdzie na bieżąco aktualizowane są profile podopiecznych.

Łatwogang – zbiórka, o której mówił cały świat i rekordowa kwota

Łatwogang, czyli dziewięciodniowy charytatywny stream z udziałem największych twórców internetu, pobił absolutnie wszystkie rekordy. W szczytowym momencie oglądało go ponad 1,6 mln osób jednocześnie, a o akcji pisały media z Europy, Ameryki i Azji.

Zasada była prosta: twórcy prowadzili transmisję non stop, organizując wyzwania, rozmowy, koncerty, licytacje i akcje specjalne. Widzowie wpłacali pieniądze, a firmy dorzucały gigantyczne cegiełki. Efekt? Największa charytatywna zbiórka internetowa w historii Polski, podczas której udało się zebrać ponad ćwierć miliarda złotych.

Fundacja: „To dopiero początek”

Cancer Fighters podkreśla, że ostatnie dni to „setki decyzji, rozmów i działań”, a praca trwa dalej. Fundacja:

analizuje kolejne potrzeby podopiecznych,

przygotowuje się do powołania Rady Fundacji, która ma wspierać strategiczne decyzje,

zarządza tysiącami wpłat i ewentualnymi korektami wynikającymi z błędów transakcyjnych,

czeka na zgłoszenia nowych osób potrzebujących wsparcia.

„Razem nie przegramy tej walki”

– podkreślają przedstawiciele organizacji.

Co dalej z rekordową kwotą?

Fundacja zapowiada, że kolejne decyzje będą ogłaszane stopniowo. Priorytetem pozostaje szybka i precyzyjna pomoc – tak, aby środki trafiały tam, gdzie mogą uratować zdrowie lub życie.

Jedno jest pewne: pierwsze miliony już zmieniły los dziesiątek dzieci, a to dopiero początek największej charytatywnej akcji w historii polskiego internetu.

