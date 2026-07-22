Pijana lekarka przyjmowała pacjentów w szpitalu na Mazowszu. Prokuratora umorzyła śledztwo

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-07-22 12:55

Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie lekarki ze szpitala w Pułtusku, która pełniła dyżur w Nocnej Pomocy Lekarskiej, mając ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Mimo przyjęcia 23 pacjentów, śledczy uznali, że nie doszło do bezpośredniego narażenia ich życia lub zdrowia. Sprawą kontrowersyjnego incydentu, który wywołał ogólnopolski skandal, zajmie się teraz Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie.

Ręka trzymająca butelkę piwa przed lekarką przy biurku. O pijanej lekarce w Pułtusku przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock

Pijana lekarka w pracy. Prokuratura: bez czynu zabronionego 

Śledztwo w sprawie lekarki ze szpitala w Pułtusku, która mając ponad 2,5 promili alkoholu w organizmie, pełniła dyżur w Nocnej Pomocy Lekarskiej zostało umorzone - przekazała w środę rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Medyczka zdążyła przyjąć w czasie pełnienia dyżuru 23 pacjentów. Mimo to śledczy uznali, że nie doszło do narażenia pacjentów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

– Prokuratorskie postępowanie nie wykazało, by zachowanie lekarki wyczerpało znamiona czynu zabronionego. Na tej podstawie śledztwo zostało umorzone – przekazała rzeczniczka.

Sprawą lekarki zajmie się za to samorząd lekarski - Prokurator Rejonowy w Pułtusku skierował w tej sprawie oficjalne wystąpienie do Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Warszawie poinformował o wszczęciu postępowania wyjaśniającego.

Pijana lekarka na nocnej pomocy

Do opisywanego zdarzenia doszło 15 marca w Szpitalu Powiatowym Gajda-Med w Pułtusku. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w tym mieście otrzymał wówczas zgłoszenie o nietrzeźwej medyczce przyjmującej chorych. Skierowani na miejsce funkcjonariusze zastali w placówce lekarkę, która – jak się potwierdziło – miała ponad 2,5 prom. alkoholu w organizmie. 

Po interwencji policji medyczka została natychmiast odsunięta od pracy, a dyrekcja szpitala zorganizowała pilne zastępstwo.

Pijany lekarz zrobił z pacjenta kalekę. Zobacz galerię:

Pijany Lekarz zrobił z Kamila kalekę i nawet go nie przeprosił
Galeria zdjęć 4
Makabra we Wrocławiu. Pijany lekarz dusił żonę, a później wyrzucił ją przez balkon
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PUŁTUSK
PIJANA LEKARKA