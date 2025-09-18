Pijany ojciec pozwolił spać 5-letniej córce na przystanku. "To tylko mała seteczka"

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-09-18 10:39

Pijany ojciec i jego kolega urządzili libację alkoholową na przystanku autobusowym w Warszawie, podczas gdy jego 5-letnia córka spała na ławce. Na szczęście, na nieodpowiedzialne zachowanie zareagowała czujna mieszkanka, która wezwała straż miejską.

Stracił przytomność na przystanku. Nikt nie pomógł, mężczyzna nie żyje  

i

Autor: Getty Images Przystanek autobusowy w Warszawie
Super Express Google News

Warszawa. Alarm na Bielanach. Pijani mężczyźni i śpiąca dziewczynka

Mrożąca krew w żyłach historia wydarzyła się w sobotni wieczór na Bielanach. Jak informuje stołeczna straż miejska, patrolujący okolice ratusza funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od zaniepokojonej kobiety. Świadkini zdarzenia relacjonowała, że od dłuższego czasu obserwuje dwóch mężczyzn, którzy w towarzystwie małej dziewczynki spożywają alkohol, kompletnie nie zwracając uwagi na dziecko.

Po przybyciu funkcjonariuszy mężczyźni próbowali bagatelizować całą sytuację, twierdząc, że wypili jedynie "małą seteczkę". Jednak, jak się okazało, ich stan był daleki od trzeźwości

Pijany kierowca przygniótł policjanta do barierek. Szaleńczy pościg ulicami Warszawy

Polecany artykuł:

Burza po akcji Stop Cham Warszawa. Insp. Katarzyna Nowak: „Zamiast ratować, czy…

Karetka i policja na miejscu zdarzenia

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie dziecka, strażnicy miejscy wezwali na miejsce zarówno karetkę pogotowia, jak i policję. Medycy mieli ocenić stan zdrowia dziewczynki, a policja zbadać trzeźwość dorosłych.

Badanie alkomatem wykazało, że 39- i 34-latek mieli we krwi odpowiednio 1,2 oraz 1,4 promila alkoholu. Na szczęście, dziewczynka nie wymagała hospitalizacji.

O całym zdarzeniu została poinformowana matka dziewczynki, która niezwłocznie przyjechała na miejsce i zabrała dziecko do domu. Natomiast pijani mężczyźni zostali zatrzymani przez policję. Konsekwencje ich nieodpowiedzialnego zachowania czekały na nich po wytrzeźwieniu.

Polecany artykuł:

Dramatyczne nagranie w sądzie. Tak zginął gitarzysta na Nowym Świecie w Warszaw…
Dramatyczne nagranie w sądzie. Tak ginął gitarzysta z Nowego Światu
22 zdjęcia
Sonda
Kara dla pijanych rodziców. Czy powinni być oni surowiej karani?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DZIECKO
PIJANY OJCIEC
WARSZAWA