Pociągi wróciły na trasę w Sokolnikach Suchych. Nadal obowiązują ograniczenia

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-09-12 8:04

Ruch pociągów na linii kolejowej w Sokolnikach Suchych został wznowiony po niedawnym zderzeniu składu z ciężarówką. Służby techniczne wprowadziły na tory ostatni wagon i ukończyły najważniejsze roboty naprawcze. Składy kursują aktualnie jednym torem, a na weekend zaplanowano dalsze działania naprawcze.

Wznowienie ruchu w Sokolnikach Suchych po tragicznym wypadku

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowała w mediach społecznościowych o przywróceniu przejezdności na linii numer 22. Przedstawiciele firmy zapewnili, że ostatni z uszkodzonych wagonów powrócił na tory, co pozwoliło zamknąć pierwszy etap robót naprawczych. Transport szynowy w tym rejonie zaczął funkcjonować na nowo w piątek kilkanaście minut po godzinie 23:00.

Zgodnie z wydanym komunikatem, przejazd odbywa się obecnie wyłącznie po torze numer 1. Z uwagi na bezpieczeństwo, wprowadzono tam limit prędkości do 60 km/h, a w rejonie samego przejazdu składy muszą zwalniać do 20 km/h.

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Na sobotę zaplanowano kontynuację napraw, skupiając się tym razem na torze numer 2. Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP PLK zaznaczył wcześniej, że do czasu usunięcia wszystkich awarii na uszkodzonym odcinku, transport będzie prowadzony w trybie wahadłowym po sprawnym torowisku.

Zderzenie pociągu z ciężarówką w Sokolnikach Suchych i protest maszynistów

Problemy na trasie to pokłosie dramatycznego zdarzenia ze środy. W miejscowości Sokolniki Suche na Mazowszu doszło do kolizji pociągu z samochodem ciężarowym. W wyniku tego zderzenia życie straciła jedna z pasażerek, a kilka osób, w tym prowadzący pociąg, odniosło obrażenia.

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W odpowiedzi na tę i podobne sytuacje, od czwartkowej północy do piątkowego południa trwał protest maszynistów. Zdecydowali oni o zmniejszaniu prędkości pociągów przed przejazdami drogowymi do 20 km/h. Akcja miała na celu wywołanie dyskusji o bezpieczeństwie i pokazanie sprzeciwu wobec rosnącej liczby groźnych incydentów na przecięciu dróg i torów.

Dźwig i służby przy przewróconym wagonie w Sokolnikach Suchych. O wznowieniu ruchu pociągów przeczytasz na SE.
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