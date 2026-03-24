Pogrzeb strażnika miejskiego z Warszawy. Krzysztof zmarł na służbie. "Nie mogłam w to uwierzyć"

Piotr Lis, reporter Piotr Lis, reporter Masz dla nas temat lub interwencję? Autor czeka na kontakt pod adresem [email protected].

W Warszawie odbył się pogrzeb Krzysztofa T., strażnika miejskiego, który zmarł podczas pełnienia obowiązków służbowych.

Do tragedii doszło 10 marca na Grochowie, gdzie 63-letni strażnik zasłabł podczas rutynowej interwencji.

Mimo natychmiastowej pomocy i walki o jego życie, Krzysztofa T. nie udało się uratować.

We wtorek odbyły się uroczystości pogrzebowe z udziałem pocztu sztandarowego Straży Miejskiej w Warszawie.

Pogrzeb zaplanowano na wtorek, 24 marca 2026 roku o godzinie 11. W ostatniej drodze Krzysztofowi T. towarzyszą rodzina, bliscy, koledzy ze służby oraz przedstawiciele Straży Miejskiej m.st. Warszawa. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęła msza w Kościele p.w. Św. Brata Alberta w Warszawie-Wesołej. Całe wydarzenie ma uroczysty, oficjalny charakter. Umundurowani funkcjonariusze pełnią wartę przy trumnie.

Sąsiedzi Krzysztofa T. nie mogą otrząsnąć się po nagłej informacji o jego śmierci. Przed kościołem znajoma wspomina, że znała go od lat i widywała niemal na co dzień. Jak podkreśla, jeszcze dwa dni przed tragedią spotkali się na podwórku, gdzie złożył jej życzenia z okazji Dnia Kobiet.

- Gdy usłyszałam, że Krzysio nie żyje, nie mogłam w to uwierzyć - mówi sąsiadka, zaznaczając, że do końca zapamięta go jako życzliwego i serdecznego człowieka.

Nie zdążył rozpocząć upragnionej emerytury

- Drodzy synowie, bracia, współpracownicy, poczet sztandarowy warszawskiej straży miejskiej, drodzy przyjaciele i sąsiedzi (...) Krzysztof zmarł nagle, niespodziewanie, w wieku zaledwie 63 lat. Nie zdążył nawet rozpocząć upragnionej emerytury, by odpocząć i cieszyć się tym, co w swoim życiu osiągnął - prawił ksiądz.

- Kiedy po ludzku patrzymy na doświadczenie tej nagłej, niespodziewanej śmierci w służbie, bardzo często rodzi się w naszych sercach żal, a nawet pretensja wobec Pana Boga o to, że życie zakończyło się tak szybko i niespodziewanie - następnie ksiądz przywołał List św. Pawła Apostoła do Rzymian. - Święty Paweł przypomina nam, że życie i śmierć nie są naszą własnością. Należą do Boga, od którego pochodzimy. (...) Wszyscy staniemy przed trybunałem Boga, przed trybunałem śmierci. Dlatego nie powinno być dla nas zaskoczeniem, że umieramy.

Ksiądz wezwał zebranych do refleksji nad prawdą o ludzkiej śmiertelności i przypomniał, że nie da się jej uniknąć.

- Nasze życie jest po to, by czynić dobro i dawać świadectwo miłości. Jeśli naprawdę kochamy naszego zmarłego brata, wszystko, co możemy dla niego zrobić, to modlić się o jego zbawienie - zakończył kazanie.

Następnie żałobnicy odprowadzili zmarłego się na cmentarz w Warszawie-Rembertowie.

Wiem, że można w kilka dni stracić wszystko. Strażnik miejski, który wzrusza

19

Tragedia podczas rutynowej interwencji

Do dramatycznych wydarzeń doszło 10 marca na warszawskim Grochowie, w rejonie Placu Szembeka. Około godziny 9 strażnicy miejscy zostali wezwani do zgłoszenia dotyczącego głośnych krzyków. W patrolu znajdował się doświadczony 63-letni strażnik Krzysztof T. Z relacji wynika, że początek interwencji przebiegał standardowo: odprawa, wyjazd w rejon i spokojna rozmowa w radiowozie. Nic nie wskazywało na to, że ta służba zakończy się tragedią.

Po dotarciu na miejsce funkcjonariusze rozpoczęli sprawdzanie zgłoszenia. W pewnym momencie Krzysztof T. nagle zasłabł. Jego partner natychmiast zareagował, a o sytuacji powiadomiono dyżurnego. Na miejsce skierowano kolejne patrole oraz ratowników medycznych. Rozpoczęto resuscytację i użyto defibrylatora AED. Strażnicy i medycy wspólnie walczyli o życie funkcjonariusza, który został przetransportowany do szpitala.

Niestety, mimo wysiłków lekarzy, życia Krzysztofa T. nie udało się uratować.

Kulisy pracy strażników miejskich

Po tragedii głos zabrali jego koledzy ze służby, wskazując, że Krzysztof T. już wcześniej ubiegał się o przeniesienie za biurko. Tak się jednak nie stało. To też nie jest pierwsza nagła śmierć funkcjonariusza na służbie.