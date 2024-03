Pojechał na egzamin, a synka zostawił bez opieki. Trafił w ręce policji

i Autor: pixabay

JAK TAK MOŻNA?!

Pojechał na egzamin, a dziecko zostawił w domu. Nieodpowiedzialny tatuś trafił w ręce policji

Pomimo nałożonego na 32-latka zakazu kierowania pojazdami, mężczyzna zdecydował się na ryzykowny manewr i wsiadł za kierownicę swojego auta. Nie dość, że jechał bez prawa jazdy, to jeszcze zostawił w domu swojego 5-letniego synka bez żadnej opieki. Co on sobie myślał?!