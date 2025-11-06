Pokazali prognozę na 11 listopada. Pogoda nie będzie świętować niepodległości

11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości) wypada w we wtorek. Znamy już prognozy IMGW na ten dzień. Pogoda najwyraźniej zamierza popsuć świętowanie m.in. w Warszawie.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazuje na chłód oraz opady deszczu - to będą dwa największe problemy. Parasole i kurtki przeciwdeszczowe pójdą w ruch, razem z flagami państwowymi.

W najcieplejszych miastach Polski temperatury mogą nie przekroczyć nawet 10 stopni Celsjusza! Co nas czeka 11 listopada? Dowiesz się z tego materiału.

Pogoda na 11 listopada 2025

Początek listopada przyniósł Polakom całkiem przyjemną pogodę. Niestety, wszystko wskazuje na to, że druga dekada listopada to już zupełnie inna para kaloszy. Dosłownie, bo właśnie takie obuwie może się przydać. Naszych rodaków szczególnie interesuje prognoza na 11 listopada, ponieważ na ten dzień są zaplanowane m.in. wydarzenia, związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie ma dobrych wieści dla tych, którzy wybierają się na marsz do Warszawy. Trzeba spakować i zabrać ze sobą ciepłą odzież, kurtkę z kapturem i parasole. Stolica kraju nie będzie tutaj odosobnionym przypadkiem, co widać na załączonej mapie, którą przygotował dr Alan Mandal z IMGW. Z prognoz wynika, że:

7 stopni Celsjusza i opady deszczu zobaczymy na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podlasiu, Warmii i Mazurach, oraz w województwach: łódzkim i świętokrzyskim

Nieco cieplej będzie na południu i zachodzie kraju, choć nawet tam termometry nie "dobiją" do dwucyfrowych wartości

Przelotnie może popadać we wszystkich województwach

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda IMGW na 11 listopada - mapa z wizualizacją

Święto Niepodległości bez słońca, za to z deszczem

W tym roku pogoda najwyraźniej nie zamierza świętować z Polakami. 11 listopada za oknami zobaczymy ponurą wersję jesieni. W niemal całym kraju słońce będzie zakryte przez chmury, a przejaśnienia będą wyjątkami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazuje, że do 12 listopada chłód i deszcz będą dominować. Z prognoz średnioterminowych na środę wynika, że na południu deszczu będzie zdecydowanie mniej, ale temperatury maksymalne nie powinny przekroczyć 9 stopni. Pozostaje wierzyć, że prognozy jeszcze się poprawią. Sytuację pogodową będziemy monitorować każdego dnia.