Policja ostrzega: To nie my wysyłamy te wiadomości

Ważne ostrzeżenie: to nie policja wysyła te maile!

Mundurowi w ostatnich dniach zaobserwowali kolejne próby podszywania się pod policję. Do wielu osób jest bowiem rozsyłana wiadomość e-mailowa, pochodząca rzekomo od polskiej policji. Jej treść jest bardzo niepokojąca. Informuje o istniejącym wysokim poziomie zagrożenia terrorystycznego na terenie Polski.

Pewnym jest jednak, że nie jest to wiadomość wysyłana przez polską policję! Funkcjonariusze zapewniają, że to nie oni rozsyłają te maile i podpowiadają, na co zwrócić uwagę, by dostrzec, że jest to działanie oszustów.

„Informujemy, że Policja nie jest autorem tych wiadomości. Uwagę zwraca nazwa adresu mailowego, z jakiego wysyłane są te wiadomości: „kryminalny@p0licja.com”. Zwracamy uwagę na celowe użycie cyfry 0 w nazwie Policja. Mimo, że część z informacji zawartych w mailu jest słuszna, to jej celem może być wywołanie niepokoju lub strachu” - podaje policja, w komunikacie opublikowanym m.in. przez jednostki na Mazowszu.

Policja nigdy nie wysyła maili!

Mundurowi z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zastrzegają również, że policjanci nigdy nie kontaktują się z obywatelami drogą mailową.

„Informujemy, że policjanci nie komunikują się w taki sposób z obywatelami! Prosimy o zachowanie czujności i ostrożność” - podaje policja w oficjalnym komunikacie i apeluje, by wszystkie podejrzane wiadomości przekazywać do CERT Polska, czyli zespołu powołanego do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w sieci.