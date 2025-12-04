Poszukiwania w Ostrołęce. Waldemar zaginął miesiąc temu, miał przy sobie charakterystyczne przedmioty

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-12-04 8:35

Gmina Olszewo-Borki, niedaleko Ostrołęki – to tutaj od 10 listopada trwają dramatyczne poszukiwania 68-letniego Waldemara Wojtkowskiego. Mężczyzna, poruszający się o kuli ortopedycznej, zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Zakrojone na szeroką skalę działania policji i straży pożarnej, choć intensywne, jak dotąd nie przyniosły przełomu. Służby apelują do mieszkańców o pilne przekazywanie wszelkich informacji, które mogą pomóc odnaleźć zaginionego 68-latka. Każda wskazówka jest na wagę złota.

Autor: KPP Ostrołęka/ Materiały prasowe
  • Trwają intensywne poszukiwania 68-letniego Waldemara Wojtkowskiego, zaginionego 10 listopada.
  • Mężczyzna poruszał się o kuli ortopedycznej i miał przy sobie białe wiaderko po farbie.
  • Policja i straż przeszukały ponad 1000 hektarów, jednak nadal nie odnaleziono zaginionego.

Waldemar wyszedł z domu 10 listopada

Od prawie miesiąca bliscy 68-letniego Waldemara Wojtkowskiego przeżywają prawdziwy koszmar. Mężczyzna, mieszkaniec gminy Olszewo-Borki, ostatni raz był widziany 10 listopada. Od tego czasu słuch po nim zaginął. Sytuacja jest tym bardziej dramatyczna, że zaginiony poruszał się o kuli ortopedycznej, co znacznie utrudnia mu samodzielne przemieszczanie się, zwłaszcza w trudnym, jesiennym terenie. Ostrołęccy policjanci, we współpracy ze strażakami oraz innymi służbami, prowadzą intensywne działania poszukiwawcze, które obejmują ogromny obszar.

Trudny teren poszukiwań

W akcję zaangażowano znaczne siły i środki. Na lądzie wykorzystywane są quady, które pozwalają dotrzeć do najbardziej niedostępnych zakamarków lasów i pól. Rzeki i zbiorniki wodne są przeszukiwane przez policyjne łodzie. Pomimo heroicznego wysiłku i przeczesania ponad 1000 hektarów terenu, w tym bagien, zarośli i trudno dostępnych obszarów, Waldemar Wojtkowski nadal nie został odnaleziony. Czas nagli, a każda kolejna godzina bez wieści potęguje niepokój rodziny i służb.

Kula ortopedyczna i wiaderko

Z ustaleń Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce wynika, że w dniu zaginięcia, 10 listopada, 68-latek miał przy sobie bardzo charakterystyczne przedmioty. Była to srebrna kula ortopedyczna z gumową czarno-zieloną rękojeścią oraz białe, 10-litrowe plastikowe wiaderko po farbie, którego używał do zbierania grzybów. Te detale mogą okazać się kluczowe dla śledczych, którzy liczą na spostrzegawczość lokalnej społeczności.

Służby apelują do wszystkich mieszkańców regionu o czujność. „Prosimy mieszkańców, aby w przypadku zauważenia tych przedmiotów, bądź posiadania wiedzy, w którym kierunku zaginiony mógł się udać, pilnie skontaktowali się z dyżurnym KMP w Ostrołęce pod bezpośredni numer telefonu 47 704 14 24” – przekazał nadkom. Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Każda, nawet najmniejsza informacja, może mieć decydujące znaczenie w tej dramatycznej sprawie, w której liczy się każda minuta.

Policja prosi również osoby, które widziały zaginionego 10 listopada lub mają jakiekolwiek informacje o jego możliwej trasie, o natychmiastowy kontakt. Nie lekceważ żadnej poszlaki – to, co wydaje się nieistotne, może być kluczowym elementem układanki.

