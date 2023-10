Szokujące słowa jasnowidza o Krzyśku. "Trzeba go odnaleźć jak najszybciej"

Trwają poszukiwania 16-letniego Krzysztofa Dymińskiego. „Ukrywa się”

Zaginął mieszkaniec malutkiej miejscowości pod Ożarowem Mazowieckim. Krzysiek Dymiński, 16-letni chłopak, rozpłynął się w powietrzu. Nastolatek ostatni raz był widziany w sobotę, 27 maja. Od tamtego czasu nie kontaktował się ze swoimi znajomymi czy rodzicami. – Nie tracimy nadziei, że gdzieś żyjesz, że wrócisz – czytamy w jednym z wpisów matki chłopaka w mediach społecznościowych.

Z tego, co wiemy, chłopak wyszedł z domu i udał się na przystanek autobusowym. Wsiadł do autobusu linii 713 i pojechał w kierunku stolicy. Następnie był widziany w okolicach Ronda Daszyńskiego, by później pojawić się w rejonie Dworca Gdańskiego, Parku Traugutta i w końcu kontakt z nastolatkiem urwał się przy moście Gdańskim.

W poszukiwania chłopaka włączył się jasnowidz. Jest pewny jednej rzeczy

W ostatnich dniach w serwisie YouTube pojawił się film nagrany przez jednego z polskich jasnowidzów. Mężczyzna podczas nagrania mówi o tym, że nastolatek ukrywa się u swojej dalekiej rodziny. Jest pewny swojego zdania.

– Krzysztof na pewno ukrywa się gdzieś u rodziny. Nie zabrał ze sobą rzeczy, co świadczy o tym, że albo ich nie potrzebował, albo chciał upozorować swoje samobójstwo. Myślę, że planował to od dawna – mówi.

Jednym z pomysłów jasnowidza było wyznaczenie nagrody za odnalezienie nastolatka. – Mam nadzieję, że pójdą po rozum do głowy i wyznaczą nagrodę. Krzysztof nie chce wrócić do domu. On się odnajdzie, ale nie chce wrócić do domu. [...] Trzeba po prostu go odnaleźć jak najszybciej. Trzeba ustalić wśród rodziny, dlaczego oddalił się na tak długi czas ze swojego miejsca swojego zamieszkania – dodaje.

Krzysztof Dymiński. Rysopis zaginionego

Krzysztof Dymiński urodził się w 2007 roku. W dniu zaginięcia był ubrany w granatową bluzę z dużym logiem ADIDAS z przodu w kolorze białym, spodnie ciemne oraz buty czarne marki Diesel. Ma około 180 cm wzrostu. Ma szczupłą sylwetkę, faliste włosy i aparat na zęby.

Ktokolwiek widział nastolatka lub posiada informacje o miejscu jego pobytu, prosimy o pilny kontakt z Komisariatem Policji w Ożarowie Mazowieckim pod numerem 47 805 21 86 lub z rodziną pod numerem 604 944 80