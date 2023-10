Warszawa. Runęła z 11. piętra na ziemię. Tragedia na Wilanowie, co tam się stało?

Trwają poszukiwania Krzysztofa Dymińskiego. 16-latek wyszedł z domu i zapadł się pod ziemię

Krzysztof Dymiński, mieszkaniec Pogroszewa-Kolonii, malutkiej miejscowości pod Ożarowem Mazowieckim, zaginął. 16-latek ostatni raz był widziany w sobotę, 27 maja ponad cztery miesiące temu. Od tamtego czasu nie kontaktował się z bliskimi i rodziną. Słuch po nim zaginął. Rodzice mimo tego czasu, który minął, nie poddają się i cały czas poszukują Krzyśka. – Nie tracimy nadziei, że gdzieś żyjesz, że wrócisz – czytamy w jednym z wpisów matki chłopaka w mediach społecznościowych.

Z tego co wiemy, 16-latek wyszedł z domu z samego rana i udał się na przystanek autobusowym. Wsiadł do autobusu linii 713 i pojechał w kierunku stolicy. Następnie był widziany w okolicach Ronda Daszyńskiego, by później pojawić się w rejonie Dworca Gdańskiego, Parku Traugutta i w końcu kontakt z nastolatkiem urwał się przy moście Gdańskim.

Poszukiwania trwają. Pomimo tego, że w sieci pojawiały się informacje dotyczące aktualnych miejsc, gdzie mógł być widziany zaginiony Krzysiek, nie udało się go odnaleźć. Ojciec 16-latka od wielu dni pływa łódką po Wiśle, lata dronem i sprawdza brzegi rzeki. Szuka jakiegokolwiek śladu swojego syna. W sobotę, 30 września, zadzwonił do swojej żony i przekazał jej szokujące informacje dotyczące najnowszego znaleziska.

Jak się okazało, na jednej z wysp na Wiśle rosły... dzikie pomidory! – Do tej chwili, w której piszę, nie znaleźli nic oprócz... rosnących na środku wyspy pomidorów. Natura jest nieprzewidywalna. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Nie poddajemy się – napisała w mediach matka zaginionego 16-latka.

Krzysztof Dymiński. Rysopis zaginionego

Krzysztof Dymiński urodził się w 2007 roku. W dniu zaginięcia był ubrany w granatową bluzę z dużym logiem ADIDAS z przodu w kolorze białym, spodnie ciemne oraz buty czarne marki Diesel. Ma około 180 cm wzrostu. Ma szczupłą sylwetkę, faliste włosy i aparat na zęby.

Ktokolwiek widział nastolatka lub posiada informacje o miejscu jego pobytu, prosimy o pilny kontakt z Komisariatem Policji w Ożarowie Mazowieckim pod numerem 47 805 21 86 lub z rodziną pod numerem 604 944 800.

Ostatnia droga zaginionego Krzysztofa Dymińskiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.