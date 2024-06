Potężna Anna i Krystyna rozryją Bemowo. Są już w stolicy, niedługo zaczną!

Przyjazd wielkich tarcz spółka MW ogłosiła na oficjalnej stronie miasta. - Ogromne, ważące 650 ton tarcze TBM o imionach Anna i Krystyna są już na Karolinie, gdzie – po złożeniu – rozpoczną drążenie tuneli ostatniego, bemowskiego odcinka drugiej linii metra – czytamy w komunikacie.

Po wydrążeniu tuneli wcześniejszych odcinków drugiej linii metra obie tarcze tarcze TBM o masie ponad 650 ton, długości niemal 100 metrów i średnicy ponad 6 metra każda, zostały rozłożone na mniejsze części i pojechały do fabryki tzw. tubingów przy ul. Marywilskiej. - To właśnie tam wiosną rozpoczęła się produkcja obudów do tuneli bemowskiego odcinka metra, zaś tarcze TBM Anna i Krystyna przeszły konieczne remonty i przeglądy serwisowe, aby móc przystąpić do prac na Bemowie – wyjaśniają urzędnicy.

Długość nowych tuneli to 3202 m i 3196 m. Początek prac jest zaplanowany w wakacje. Gdy operatorzy puszczą maszyny w ruch, obie „panie” będą pracowały bez wytchnienia, 24 godziny na dobę. Jedyną wymówką do zarządzenia przerwy mogą być problemy techniczne lub wymiana ostrzy.

Metro M2 Bemowo. Kiedy pojedziemy na Karolin?

Czterokilometrowy odcinek drugiej linii metra będzie miał trzy stacje. - Stacja C3 Lazurowa powstaje po południowo-wschodniej stronie skrzyżowania Lazurowej i Górczewskiej, w przestrzeni między pętlą tramwajową a Lazurową. Stację C2 Chrzanów zaplanowano pod ul. Rayskiego, w rejonie skrzyżowania z Szeligowską. Stacja C1 Karolin znajduje się pod ul. Sochaczewską, po północnej stronie skrzyżowania z Połczyńską. Za nią budowane jest zaplecze techniczne dla całej linii – STP Karolin - wyjaśniają urzędnicy. Zakończenie prac za 1,9 mld zł i oddanie gotowych tuneli do użytkuplanowane jest w 2026 roku.