69-latek gruchnął w dziecko na drodze. Nastolatek trafił do szpitala

KOSZMARNY WYPADEK

Potworny pod Legionowem. 69-latek gruchnął w nastolatka przebiegającego przez jezdnię. Dziecko trafiło do szpitala

Chwilę po godzinie 10 we wtorek, 20 czerwca na ul. Strużańskiej w Józefowie pod Legionowem doszło do koszmarnego wypadku drogowego. Przez jezdnię, w niedozwolonym miejscu, przebiegał nastolatek. W dziecko gruchnęła osobówka, za kierownicą której siedział 69-letni mężczyzna. Dziecko z obrażeniami ciała zostało przetransportowane do szpitala.