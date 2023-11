Chcesz przyjąć księdza po kolędzie? Najpierw go przywieź, później odwieź na plebanię!

Wypadek autobusu Warszawa. Zderzenie autobusu miejskiego i BMW w al. Wilanowskiej

Do poważnego wypadku doszło około godz. 12 w środę, 22 listopada. Informację potwierdził w rozmowie z "Super Expressem" Jacek Wiśniewski z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji. - Na skrzyżowaniu Al. Wilanowskiej z ul. Rodziny Hiszpańskich doszło do zdarzenia z udziałem miejskiego autobusu. Mamy wielu ciężko rannych. Na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają przebieg zdarzenia. Informacje będą aktualizowane. Przy takiej sytuacji kryzysowej musimy wszystko dokładnie sprawdzić - przekazał policjant.

Wielu rannych w wypadku autobusu w Warszawie

Więcej światła na to zdarzenie rzucił nasz fotoreporter, który był na miejscu. - Autobus linii 317 MZA jechał z Wilanowa w kierunku P+R Al. Krakowska. Zderzył się z BMW, które z niewyjaśnionych przyczyn uderzyło bokiem w autobus. Osobówką podróżowały cztery osoby. Wszystkie ranne - w tym trzy w stanie krytycznym - trafiły do szpitala. Wcześniej były wycinane z auta przez strażaków. Pasażerowie autobusu i kierowca badani w karetkach. Dwie osoby z autobusu trafiły do szpitala w stanie średnim. Kierowca autobusu badany w karetce teraz - relacjonuje.

Ruch w miejscu wypadku jest całkowicie wstrzymany. Autobusy miejskie jeżdżą objazdami. "Z powodu zablokowanego przejazdu na skrzyżowaniu Al. Wilanowska/ ul. Rodziny Hiszpańskich niżej wymienione linie autobusowe zostają skierowane na objazdy: 165, 218 w kierunkach: Wyczółki/Królikarnia … – Wilanowska – Modzelewskiego – Rzymowskiego – powrót do swoich tras. 189, 317, 401, 402 w kierunkach: os.Górczewska/P+R Al. Krakowska/Wynalazek/Ursus-Niedźwiadek … – Al. Lotników – <Modzelewskiego – Rzymowskiego powrót do swoich tras" - przekazał Warszawski Transport Publiczny.

Przed godz. 12.00 na ul. Al. Wilanowska przy Rodziny Hiszpańskich doszło do zdarzenia drogowego z udziałem autobusu MZA. Niestety są osoby ciężko ranne. Na miejscu działają policjanci. Przygotowywane są objazdy. pic.twitter.com/pcEl8CdsHg— Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 22, 2023