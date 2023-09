Koniec stagnacji

Prace nad tramwajem do Wilanowa znowu ruszyły. Miasto dogadało się z deweloperem

mk 8:34

Znów ruszyły prace nad trasą tramwajową do Wilanowa. Pod koniec sierpnia prace wstrzymano, bo doszło do sporu z deweloperem o kanalizację. Jak informują Tramwaje Warszawskie, prace w al. Rzeczypospolitej znów trwają. Tramwajarze obiecują, że w przyszłości nie będzie dochodziło już do takich nieporozuień.