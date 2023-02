Prezydent Warszawy spotka się z Joe Bidenem? Wszystko na to wskazuje

i Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS(2), AP

TRZASKOWSKI POROZMAWIA Z GŁOWĄ USA

Prezydent Warszawy spotka się z Joe Bidenem? Wszystko zależy od grafiku amerykańskiego prezydenta

Grafik głowy USA jest napięty i dopięty na ostatni guzik. We wtorkowy wieczór zaplanowano spotkanie Joe Bidenem z mieszkańcami, wcześniej, tego samego dnia, amerykański prezydent spotkał się z Andrzejem Dudą. Jak się okazuje, w kolejce do rozmowy z Bidenem czeka również Trzaskowski. Czy dojdzie do spotkania? Tak twierdzą nieoficjalne źródła, na które powołuje się portal Onet.