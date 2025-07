Próbował porwać dziecko w Ciechanowie. Nie trafi do więzienia? Jest opinia biegłych

Nowe fakty w sprawie głośnej próby porwania 11-latka w Ciechanowie. 38-latek trafił do tymczasowego aresztu po tym, jak zrzucił chłopca z roweru i próbował zaciągnąć go do swojego samochodu. Okazuje się, że mężczyzna był od kilku miesięcy pod ścisłą obserwacją. Najprawdopodobniej nie pójdzie do więzienia.

i Autor: Shutterstock