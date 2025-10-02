Przyczyna pożaru w Ząbkach. Mieszkańcy muszą poczekać. Prokuratura przedłuża śledztwo

Biegali badają przyczynę pożaru w Ząbkach

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w środę poinformowała o kluczowym kroku w śledztwie dotyczącym pożaru w Ząbkach. W dniu 29 września 2025 roku powołano specjalistyczną instytucję – Zakład Badania Przyczyn Pożarów i Rozpoznawania Zagrożeń Akademii Pożarniczej w Warszawie. Biegli mają za zadanie przygotować kompleksową opinię pisemną, która rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące tej tragicznej nocy.

Przed biegłymi stoi szereg niezwykle ważnych pytań, od których zależy dalszy bieg śledztwa i ewentualne pociągnięcie winnych do odpowiedzialności.

Jaka była przyczyna pożaru, który wybuchł 3 lipca 2025 roku przy ul. Powstańców 62 w Ząbkach, w wyniku którego częściowemu spaleniu uległ budynek wielomieszkaniowy i znajdujące się w nim lokale?

Jaki był mechanizm, dynamika i kierunki rozprzestrzeniania się pożaru?

Czy do powstania pożaru przyczyniło się działanie bądź zaniechanie jakiegoś człowieka, grupy osób?

Czy w badanym obiekcie były przestrzegane przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego?

Czy zaistniały pożar stwarzał zagrożenie dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach?

Dla jakiego mienia powstały pożar stanowił bezpośrednie zagrożenie?

Jakie czynniki dodatkowe doprowadziły do zapłonu, zaprószenia ognia?

Czy podczas oględzinowania miejsca pożaru, badań fizykochemicznych, eksperymentu rzeczoznawczego ujawniono obecność substancji łatwopalnych, wybuchowych mogących przyczynić się do powstania pożaru?

Uciekli z dziećmi bez butów. Przerażająca relacja rodziny po pożarze w Ząbkach

Śledztwo przedłużone do stycznia

W środę poinformowano, że w związku z koniecznością kontynuowania zaplanowanych dalszych czynności procesowych, śledztwo w sprawie pożaru w Ząbkach zostało przedłużone do 4 stycznia 2026 roku.

Prokuratura jednocześnie przypomina o prawach pokrzywdzonych i ich pełnomocników. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługuje im:

Prawo do wzięcia udziału w przesłuchaniu biegłych.

Prawo do zapoznania się z opinią złożoną na piśmie.

Cierpliwość mieszkańców na wyczerpaniu

Podczas gdy prokuratura i biegli pracują nad wyjaśnieniem przyczyn pożaru, mieszkańcy ulicy Powstańców 62 w Ząbkach mierzą się z dramatyczną rzeczywistością. Nie mogą wrócić do domów i mają problemy z uzyskaniem odszkodowań. Ich frustracja rośnie. Mieszkają u rodziny, znajomych lub wynajmują mieszkania, co generuje dodatkowe koszty.

- Minęły ponad dwa miesiące, a na koncie od ubezpieczyciela nie mamy nawet złotówki – mówiła w połowie września pani Nikolett w programie Uwaga! TVN. - Mieszkanie mieliśmy ubezpieczone na 800 tys. zł. I słyszymy, że nie podejmą decyzji, dopóki nie ma ekspertyzy powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, co dalej z budynkiem oraz informacji od prokuratury, co do przyczyn pożaru – dodała.