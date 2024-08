Obrzydliwe zachowanie 37-latka. Spotkanie w taksówce przerodziło się w dramat

Natalia na świadectwie ma same szóstki. Zdradziła swój sposób na wybitne oceny. "Trzeba po prostu..."

ZAMKNĄŁ GO W ŚRODKU

Moda szkolna z okresu PRL-u. Tak ubierali się uczniowie. Zero makijażu, mundurki i jeszcze to!

Policja zatrzymała 37-letniego obywatela Tadżykistanu, który od połowy 2023 roku był poszukiwany listem gończym za przestępstwo na tle seksualnym oraz groźby karalne. Mężczyzna próbował unikać kary, ukrywając się w różnych miejscach w Warszawie.

Jednak cała historia zaczęła się od przypadkowego spotkania w taksówce. 37-latek pracował jako kierowca przewozów „na aplikację” i podczas jednego z kursów poznał 50-letnią obywatelkę Ukrainy. Ich relacja szybko przerodziła się w związek, a kobieta postanowiła zamieszkać z mężczyzną w jednej z podwarszawskich miejscowości.

Sielanka jednak nie trwała długo. W połowie 2023 roku mężczyzna dopuścił się wobec swojej partnerki przestępstwa na tle seksualnym. Zrozpaczona kobieta zdecydowała się opuścić partnera. 37-latek nie chciał do tego doprowadzić. Zaczął kierować wobec kobiety groźby, co ostatecznie zmusiło ofiarę do zgłoszenia sprawy na policję. − Prokuratura wydała za 37-latkiem list gończy. Pomimo prób uniknięcia odpowiedzialności kryminalni ze Śródmieścia „namierzyli” i zatrzymali poszukiwanego − mówił mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

Mężczyzna po ponad roku ucieczki został aresztowany, a jego sprawa trafiła pod nadzór prokuratury. Funkcjonariusze zachęcają do zgłaszania każdego przypadku przemocy domowej, zapewniając, że takie sprawy zawsze będą traktowane z należytą powagą.

Złożenie trumny z ciałem 25-letniej Lizy do grobu. Tym razem już nie szła sama Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.