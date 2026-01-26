Rafał Trzaskowski oddał kask, a Wodociągi Warszawskie statuetkę. Te aukcje miejskich spółek zaskoczyły kwotami!

Za nami 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ile pieniędzy zebrano? Czy ponownie padnie rekord? Które licytacje warszawskich spółek miejskich przyciągnęły najbardziej hojnych darczyńców? Za ile wylicytowano kask od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w artykule.

  • W Warszawie odbył się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bijąc rekordy hojności.
  • Prezydent Rafał Trzaskowski i stołeczne spółki aktywnie włączyli się w zbiórkę, przekazując unikalne przedmioty na licytacje.
  • Sprawdź, które aukcje cieszyły się największym zainteresowaniem i czy ostateczna kwota zbiórki ponownie zaskoczy!
  • Odkryj, ile udało się zebrać i jakie licytacje wciąż trwają, wspierając szczytny cel WOŚP.

34. Finał WOŚP w Warszawie

Cóż to była za niedziela! Jedyna taka w roku. Wypełniona radością, uśmiechem i czerwonymi serduszkami. Zadowolonych wolontariuszy mimo mrozu można było spotkać niemal na każdym kroku. Mali i duzi, znani i całkowicie anonimowi zbierali do puszek pieniądze na sprzęt do diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Nie straszna im była minusowa temperatura. Rozgrzewała ich chęć pomagania!

Błonia PGE Narodowego były sercem 34. Finału WOŚP. To tam na koncertach znanych i lubianych artystów zgromadziły się tłumy, a o godz. 20 wystrzelono tradycyjne „Światełko do nieba”.

34. Finał WOŚP. Będzie rekord

„Na ten moment nasza deklarowana kwota to oszałamiające 183 231 782 pln!” - przekazała Fundacja WOŚP tuż przed północą. A to oznacza, że znów padnie rekord! Rok wcześniej, deklarowana tuż po finale kwota wynosiła 178 531 625 zł, a ostatecznie, po zakończeniu wszystkich licytacji, udało się uzbierać 289 068 047,77 zł!

Stołeczne licytacje WOŚP. Te aukcje zgromadziły najbardziej hojnych darczyńców

W licytacjach WOŚP udział brały m.in. stołeczne spółki komunikacyjne. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski również dorzucił cegiełkę od siebie. Najdrożej póki co wylicytowano kolację z gwiazdami Legii Kosz w tramwaju. Aukcja Tramwajów Warszawskich zakończyła się kwotą 5900 zł. Na drugim miejscu znalazł się kask od Rafała Trzaskowskiego - 2550 zł. Na trzecim zaś miejscu - Zwiedzanie pierwszego podziemnego przystanku tramwajowego w Warszawie wylicytowane za 2550 zł.

Wciąż jeszcze można wylicytować m.in.:

