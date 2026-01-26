Rafał Trzaskowski oddał kask, a Wodociągi Warszawskie statuetkę. Te aukcje miejskich spółek zaskoczyły kwotami!

W Warszawie odbył się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bijąc rekordy hojności.

Prezydent Rafał Trzaskowski i stołeczne spółki aktywnie włączyli się w zbiórkę, przekazując unikalne przedmioty na licytacje.

Sprawdź, które aukcje cieszyły się największym zainteresowaniem i czy ostateczna kwota zbiórki ponownie zaskoczy!

Odkryj, ile udało się zebrać i jakie licytacje wciąż trwają, wspierając szczytny cel WOŚP.

34. Finał WOŚP w Warszawie

Cóż to była za niedziela! Jedyna taka w roku. Wypełniona radością, uśmiechem i czerwonymi serduszkami. Zadowolonych wolontariuszy mimo mrozu można było spotkać niemal na każdym kroku. Mali i duzi, znani i całkowicie anonimowi zbierali do puszek pieniądze na sprzęt do diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Nie straszna im była minusowa temperatura. Rozgrzewała ich chęć pomagania!

Błonia PGE Narodowego były sercem 34. Finału WOŚP. To tam na koncertach znanych i lubianych artystów zgromadziły się tłumy, a o godz. 20 wystrzelono tradycyjne „Światełko do nieba”.

34. Finał WOŚP. Będzie rekord

„Na ten moment nasza deklarowana kwota to oszałamiające 183 231 782 pln!” - przekazała Fundacja WOŚP tuż przed północą. A to oznacza, że znów padnie rekord! Rok wcześniej, deklarowana tuż po finale kwota wynosiła 178 531 625 zł, a ostatecznie, po zakończeniu wszystkich licytacji, udało się uzbierać 289 068 047,77 zł!

Stołeczne licytacje WOŚP. Te aukcje zgromadziły najbardziej hojnych darczyńców

W licytacjach WOŚP udział brały m.in. stołeczne spółki komunikacyjne. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski również dorzucił cegiełkę od siebie. Najdrożej póki co wylicytowano kolację z gwiazdami Legii Kosz w tramwaju. Aukcja Tramwajów Warszawskich zakończyła się kwotą 5900 zł. Na drugim miejscu znalazł się kask od Rafała Trzaskowskiego - 2550 zł. Na trzecim zaś miejscu - Zwiedzanie pierwszego podziemnego przystanku tramwajowego w Warszawie wylicytowane za 2550 zł.

Wciąż jeszcze można wylicytować m.in.:

„pakiet przeżyć” od SKM (kwota w momencie pisania tekstu to 2125,99 zł) – link: https://allegro.pl/oferta/przejazd-w-kabinie-maszynisty-ki-skm-warszawa-zwiedzanie-bocznicy-tablice-18230840076

Dzień z marynarzami Wodociągów Warszawskich (kwota w momencie pisania tekstu to 1625 zł) – link: https://allegro.pl/oferta/dzien-z-marynarzami-wodociagow-warszawskich-wyjatkowa-wodna-przygoda-18235337469

Statuetkę wieży ciśnień Wodociągowców Warszawskich z brązu patynowanego (kwota w momencie pisania tekstu to 2565 zł) – link: https://allegro.pl/oferta/statuetka-wiezy-cisnien-wodociagowcow-warszawskich-z-brazu-patynowanego-18234701518

Dzień w Straży Miejskiej m.st. Warszawy (kwota w momencie pisania tekstu to 530 zł) – link: https://allegro.pl/oferta/dzien-w-strazy-miejskiej-m-st-warszawy-18243605532

