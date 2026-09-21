Ruszyły duże zmiany na Rondzie Wiatraczna, ale dla jednej grupy pasażerów to świetna wiadomość

Nowy etap prac i utrudnienia na rondzie

Od początku września roboty koncentrowały się na lewym i środkowym pasie ronda. Od dziś drogowcy zamykają środkowy i prawy pas na rondzie, a także dwa pasy w Alei Stanów Zjednoczonych, aby wymienić krawężniki oraz nawierzchnię. Ten etap prac potrwa około dwóch tygodni.

Najważniejsze zmiany w ruchu na Rondzie Wiatraczna

Wjazd na rondo z ulicy Grochowskiej, Alei Waszyngtona oraz Alei Stanów Zjednoczonych jest możliwy tylko jednym pasem .

z ulicy Grochowskiej, Alei Waszyngtona oraz Alei Stanów Zjednoczonych jest możliwy . Otwarte pozostają przejazdy przez torowisko tramwajowe z ulicy Wiatracznej na rondo oraz z ronda na ulicę Grochowską w kierunku ulicy Targowej.

Kierowcy mogą omijać utrudnienia dotychczasowymi objazdami przez ulice Grenadierów, Podskarbińską i Dwernickiego , a od strony ulicy Marsa przez Ostrobramską i Grenadierów .

, a od strony ulicy Marsa przez . Piesi poruszający się ulicą Wiatraczną na odcinku od ulicy Kobielskiej do ronda mogą korzystać tylko z jednej strony ulicy.

Warto podkreślić, że od poniedziałku linie autobusowe 123, 125, 141, 142, 143, 145, 148, 173, 183, 188, 521, 523, 702, 704, 720, 722, 730 oraz linie nocne N03 i N24 wróciły na swoje stałe trasy w rejonie ronda.

Zwężenie Alei Stanów Zjednoczonych

Równolegle z pracami na rondzie rozpoczęły się roboty w Alei Stanów Zjednoczonych, które podzielono na dwa etapy po siedem dni każdy. W pierwszej kolejności zamknięte zostaną pasy przy pasie zieleni, a w kolejnym tygodniu drogowcy przeniosą się na pasy przy chodnikach. Przez cały ten czas, czyli od 21 września do 5 października, kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko jeden pas ruchu na odcinku od Ronda Wiatraczna do ulicy Grenadierów.

Kolejne zmiany od 28 września

Drugi etap prac przyniesie dodatkowe modyfikacje organizacji ruchu, które wejdą w życie w poniedziałek 28 września i potrwają do 5 października.

Utrudnienia na ulicach poprzecznych

Ulice Garibaldiego i Stocka stracą bezpośrednie połączenie z Aleją Stanów Zjednoczonych.

stracą bezpośrednie połączenie z Aleją Stanów Zjednoczonych. Ulica Garibaldiego stanie się dwukierunkowa na odcinku od ulicy Kirasjerów do dojazdu do budynków przy Alei Stanów Zjednoczonych od numeru 63 do 69. Na odcinku od Alei Waszyngtona do Kirasjerów utrzyma się ruch jednokierunkowy.

stanie się na odcinku od ulicy Kirasjerów do dojazdu do budynków przy Alei Stanów Zjednoczonych od numeru 63 do 69. Na odcinku od Alei Waszyngtona do Kirasjerów utrzyma się ruch jednokierunkowy. Ulica Kirasjerów na całym odcinku od ulicy Garibaldiego do ulicy Grenadierów zmieni się w ulicę dwukierunkową .

na całym odcinku od ulicy Garibaldiego do ulicy Grenadierów zmieni się w ulicę . Ulicą Stocką dojedziemy wyłącznie do ulicy Czapelskiej, z której wyjazd będzie możliwy tylko w lewo, w kierunku ulicy Majdańskiej.

Finał prac i weekendowe zamknięcie drogi

Zwieńczeniem całego remontu będzie ułożenie ostatniej warstwy asfaltu w Alei Stanów Zjednoczonych. Aby sprawnie przeprowadzić te prace, drogowcy zaplanowali całkowite zamknięcie przejazdu Aleją Stanów Zjednoczonych na odcinku od Ronda Wiatraczna do ulicy Grenadierów na czas jednego z nadchodzących weekendów.