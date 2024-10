Tragedia w Borzęcinie. Kierowca BMW z zawrotną prędkością wjechał w 12-letniego Tymka. Nowe ustalenia prokuratury

"W zakresie wypadku w Borzęcinie, do którego doszło w lipcu tego roku, pojawiło się sporo nowych okoliczności. Chcę podkreślić, że Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie prowadziła przez ostatnie miesiące bardzo intensywne dochodzenie dowodowe. Przesłuchano pozostałych świadków zdarzenia, zabezpieczono monitoring, na którym przynajmniej częściowo został zarejestrowany przebieg zdarzenia. Uzyskano m.in. opinię z zakresu badań toksykologicznych, które wykazały, że w krwi podejrzanego Sebastiana H. stwierdzono zawartość alkoholu w stężeniu malejącym od 1,76 do 1,58 promila. Nie wykazano, by sprawca w chwili zdarzenia mężczyzna był pod wpływem leków bądź środków odurzających lub substancji psychotropowych" - informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.