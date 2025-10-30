Seniorka przejechała 70 km pod prąd. Mogła zabić! „Nie wiedziała, jak zjechać”

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-10-30 8:09

76-letnia kobieta za kierownicą Fiata przejechała blisko 70 kilometrów drogą ekspresową S7, jadąc pod prąd. Ten niebezpieczny manewr, który mógł zakończyć się tragicznie, został przerwany dzięki reakcji świadków i policji. Seniorka, zdezorientowana i zagubiona, tłumaczyła funkcjonariuszom, że nie wiedziała, jak opuścić trasę.

Seniorka przejechała 70 km pod prąd. Mogła zabić! „Nie wiedziała, jak zjechać”

i

Autor: Policja Piaseczno/ Materiały prasowe
Super Express Google News
  • 76-latka przejechała blisko 70 km drogą ekspresową S7, jadąc pod prąd, stwarzając ogromne zagrożenie.
  • Kobieta tłumaczyła policjantom, że nie wiedziała, jak zjechać z trasy, mimo ostrzeżeń innych kierowców.
  • Zatrzymano jej prawo jazdy, a sprawa trafi do sądu; policja apeluje o rozmowy z seniorami o ich zdolności do prowadzenia pojazdów.

Seniorka przejechała 70 km pod prąd! Niebezpieczny incydent na drodze

Niecodzienny i niezwykle niebezpieczny incydent na drodze S7. Jak informuje podkom. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, 76-letnia kobieta, kierująca Fiatem, przejechała około 70 kilometrów pod prąd, stwarzając śmiertelne zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu

Nie reagowała na znaki

Świadkowie relacjonowali, że mimo trąbienia i sygnalizowania światłami, seniorka kontynuowała jazdę, nie reagując na ostrzeżenia. Szybka reakcja policji okazała się kluczowa. Na miejsce natychmiast zadysponowano patrole, które ustawiły punkty blokadowo-kontrolne. Funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki ruszyli w kierunku Tarczyna, aby zatrzymać niebezpiecznie jadący pojazd. Ostatecznie 76-latka została zatrzymana pomiędzy węzłem Tarczyn a miejscowością Grzędy. 

Jechał na czołowe zderzenie z wiceministrem. Pruł A1 pod prąd

Polecany artykuł:

Chciał wjechać pod prąd na S8 pod Warszawą. Zatrzymali go inni kierowcy

Nie wiedziała, jak zjechać z trasy

Po zatrzymaniu kobieta była wyraźnie zdezorientowana. W rozmowie z policjantami przyznała, że wracała od koleżanki z Radomia i nie wiedziała, jak znalazła się na trasie w kierunku Warszawy. Dodała również, że zorientowała się, iż jedzie niezgodnie z przepisami, jednak nie widziała żadnego zjazdu i nie mogła opuścić drogi.

Co grozi seniorce?

Incydent ten będzie miał swój finał w sądzie. Kierującej zatrzymano prawo jazdy i sporządzono odpowiednią dokumentację. Jazda „pod prąd” jest jednym z najbardziej niebezpiecznych wykroczeń drogowych, które może prowadzić do czołowych zderzeń o katastrofalnych skutkach.

Podziękowania i apel do rodzin

"Na kanwie tego zdarzenia, zwracamy się z apelem do rodzin i bliskich osób starszych, które wciąż kierują pojazdami. Zwracajmy uwagę, czy wiek, stan zdrowia oraz zdolności psychofizyczne seniorów pozwalają im na bezpieczne prowadzenie samochodu. Z wiekiem naturalnie pogarsza się wzrok, słuch, refleks oraz zdolność koncentracji, a to wszystko może mieć wpływ na bezpieczeństwo na drodze. Nie chodzi o odbieranie seniorom samodzielności, ale o troskę o ich życie i zdrowie, a także o bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Rozmawiajmy z naszymi rodzicami i dziadkami oraz wspólnie oceniajmy, czy nadal czują się pewnie za kierownicą, a w razie wątpliwości warto skonsultować się z lekarzem lub ograniczyć jazdę do krótszych, dobrze znanych tras" - apeluje podkom. Magdalena Gąsowska z komendy w Piasecznie. Dziękuje również wszystkim, którzy reagowali trąbiąc, dając znak przy użyciu świateł oraz ostrzegali innych uczestników ruchu o zagrożeniu. 

Polecany artykuł:

Chciał wjechać pod prąd na S8 pod Warszawą. Zatrzymali go inni kierowcy
Chciał wjechać pod prąd na S8 pod Warszawą. Wyszedł z auta i prawie zasnął na drodze
12 zdjęć
Sonda
Czy zdarzyło ci się pomylić i pojechać autem "pod prąd"?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIASECZNO
EMERYTKA
POD PRĄD